Se billeder fra genåbning af skole: Næsten som første skoledag

Der manglede bare et par dannebrogsflag, så var det næsten ligesom første skoledag, da Susåskolen i Glumsø onsdag morgen åbnede klasseværelserne igen for børn fra 0. til 5. klasse.

- Hver klasse har fået to lokaler at råde over og nogle har tre. Det afhænger af antallet af håndvaske, fortæller pædagogisk leder Stine Andersen, der havde indkaldt ekstra forstærkning i form af erfarne lærervikarer til at gennemføre undervisningen, når eleverne er fordelt ud over flere lokaler.