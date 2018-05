Se billeder: Verdensshow fyldte idrætscenter med fest og fred

Den internationale showgruppe Up With People leverede et inspirerende show, da de onsdag aften optrådte i Herlufsholm Idrætscenter for mellem 800 og 1000 tilskuere, der fra første nummer klappede i takt og hujede. Et budskab om fred var, hvad Up With People-castet ville levere, proklamerede de i showets intro, og derfra gik det løs med sange og danse om fællesskab, rejseoplevelser og feststemning verden over.