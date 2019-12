Bestyrelsesformand for Fensmark Vandværk, Erling Green Christensen, ser lille bitte ud mellem de to nye rentvandstanke, der hver kan rumme 200.000 liter vand.

Artiklen: Se billeder: To slidte vandværker er blevet til et topmoderne med ny teknik

Se billeder: To slidte vandværker er blevet til et topmoderne med ny teknik

Udefra ser det ud af ingenting. Men når man træder ind i rummet, hvor de kæmpestore rentvandstanke er placeret, er det svært ikke at blive en kende fascineret. Bestyrelsesformand for Fensmark Vandværk, Erling Green Christensen, ser meget lille ud, når han står der på gulvet mellem tankene. En lang trappe fører op til toppen af de to rentvandstanke, som er omkring otte meter høje. Der er langt ned, og gennem et lille vindue kan man kigge ind i tanken og se vandet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her