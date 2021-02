Se billeder: Slæbebåden Loke brød isen

- Isen var ved at blive til et problem for de både, som lå i havnen. Derfor måtte vi hente hjælp fra Vordingborg Bugser. Det var en usædvanlig og ganske fornøjelig opgave at være med Loke (navnet på slæbebåden red.) ude på opgave, udtaler havneformanden, der også stiller op som Venstres Borgmesterkandidat i Næstved ved det kommende Kommunalvalg.