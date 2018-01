Se billeder: Så blev vandet åbnet til nyt vandløb

Det krævede godt og vandtæt fodtøj samt varm beklædning, da Næstved Kommune lørdag åbnede for vandet til et af de nye vandløb ved søen øst for Rønnebæk by. Omkring 75 borgere - unge som ældre - var mødt op for at se vandet løbe for aller første gang.