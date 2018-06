Se billedserie Her stod PM13. Hvis ellers en lejekontrakt kommer i stand, vil Maglemølle bruge penge på at dække hullet efter papirmaskinen til med et gulv, lave taget og få etableret adgangsveje hertil. Fotos: Anders Ole Olsen

Se billeder: Papirfabrikken som blev en erhvervspark

Næstved - 01. juni 2018

Hvad stiller man op med en papirfabrik med mere end 60.000 kvadratmeter bygninger midt i Næstved, som pludselig står øde hen? Hvis man hedder Uffe Nielsen, så tager man til Sverige og forhandler med ejerne Stora, køber hele området og ender med at starte en erhvervspark med udlejning af lokaler til lager og til iværksættere, kunstnere og andre, som sætter billigere husleje og historie over komfort.

Maglemølle Papirfabrik lukkede 20. november 1992. De fleste af bygningerne blev overtaget af Maglemølle Erhvervspark, nu Maglemølle A/S, stiftet 1. juli 1993.

- Vores opgave var at genskabe nogle af arbejdspladserne og hindre, at det hele faldt sammen om ørerne på os, har erhvervsparkens stifter og mangeårige direktør Uffe Nielsen tidligere fortalt.

I årenes løb er der brugt 35-30 mio. kroner på vedligehold, men hele tiden på »need-to-do«-basis, for hvad er den store plan for området? Blandt andet campus og arena har været på tale, men her er også lavet planer med spisesteder og boliger på den tidligere papirfabriks område.

I 21 år samarbejdede man med Frank Skjelmose om hans byggeplader lavet af restproduktet fra papirproduktionen, helt i tråd med den nuværende idé med det kommunale Ressource City, hvor det handler om at genbruge affald til nye produkter. Men Frank Skjelmoses plader fik trods stor bevågenhed og støtte fra mange kanter aldrig succes og blev endeliget skrinlagt i 2008. Da var der brugt omkring 150 mio. kroner på projektet.

Real Dania betalte på et tidspunkt for at få gennemgået alle 138 BBR-numre på erhvervsparkens område, og fundamenter, konstruktioner og bærende vægge blev erklæret ok i en rapport, der blev afleveret i sommeren 2008. Og så skulle der ellers til at ske ting og sager på området. Men så kom krisen.

Søren H. Hansson overtog posten som direktør for Maglemølle A/S i slutningen af 2016, samme år som advokat Susan Jørgensen blev ny formand for bestyrelsen. Deres vision er, at stedet skal åbnes for street food, handelsboder, koncerter, undervisning og lettere industri og også gerne på sigt boliger, hvilket dog vil kræve ændring af lokalplanen for området.

- I øjeblikket er cirka halvdelen af vores kvadratmetre lejet ud, men det skal da gerne blive en større del, siger Søren H. Hansson, der først og fremmest er ansat til at forvalte og udvikle Maglemølle.

- Hvert år sætter vi et beløb af til at højne standarden lidt, tilføjer Søren H. Hansson.

I første omgang er man gået i gang med at shine indgangen til området op med nye store skilte med moderniseret logo på, nye fortove og en ny plads foran Kraftcentralen. Ragnsells har fået et andet sted til deres containere, og i stedet er her nu lavet en åben plads blandt andet med p-pladser foran Klatrecentralen.

En entreprenør har aftaget Frank Skjelmoses byggeplader, som er ved at blive fjernet fra Maglemølles område, og næste skridt kunne meget vel gå hen og blive istandsættelse af den ene papirmaskinehal, hvis ellers der bliver indgået en lejekontrakt, for her taler vi en investering på tre-fire millioner kroner.

Maglemølle A/S' 25-års jubilæum markeres lidt før tid lørdag den 2. juni samtidig med, at Klatrecentralen bliver indviet. Efter borgmesteren har indviet Klatrecentralen kl. 10, er Maglemølle vært for lidt at spise og drikke samt musik ved Creedence Rivals, hvor Carsten Rasmussen også vil medvirke på et nummer eller to.