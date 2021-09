Se billeder: Pakhus forvandlet til superboliger

Se billedserie Det gamle pakhus lå gemt væk i en baggård, men Claus Hauge og Michael Skjold (th) kunne se mulighederne. Her nyder de udsigten fra en af de to tagterrasser.

Næstved - 08. september 2021 kl. 09:15 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det var slet ikke meningen, men nu er det en realitet. Han havde allerede et godt hus til sin familie, men efterhånden som ideerne blomstrede efter købet af det gamle pakhus, der er beliggende anonymt i en baggård i Ringstedgade, blev bygherre Claus Hauge selv betaget af forvandlingen.

Det er 10 måneder siden, Hauge Byg købte det gamle pakhus. Det var et dødsbo, og foruden to store garager var der også en lille bolig. Købet blev hurtigt en realitet, og samtidig begyndte en omfattende renovering.

Direktør Claus Hauge (tv) og hans højre arm - enterpriseleder Michael Skjold - kan snart melde dobbeltboligerne klar i gården Ringstedgade 19. Projektet har trukket søm ud og har varet ti måneder. Foto: Jan Jensen

Kobber på toppen Alt indvendigt blev fjernet, og en af de lidt kedelige overraskelser dukkede op, da det viste sig at der skulle graves ud til at placere stolper under selve fundamentet. Desuden er der rejst et stålskelet med nye bærende bjælker.

Altsammen for at gøre det fysisk muligt at realisere projektet i tre plan, der både har altan og tagterrasse. Her er inddækningen af kobber, og det matcher mange andre materialevalg. Kun facaden er styret af servitutter. Derfor er huset gult og vinduesrammerne grønne.

En ny begyndelse Det er entrepriseleder Michael Skjold, der har stået for hele projektet. Han stod ved en skillevej på et tidspunkt, hvor Claus Hauge mærkede, hvordan både han og de 15 ansatte var pressede på opgaver og tid. Michael Skjold blev ansat og de to nye superboliger er foreløbig resultatet af samarbejdet.

Der er naturligvis investeret i cafédøre til tagterrassen, så der kommer det optimale luft og lys ind i boligen. Her er det enterpriseleder Michael Skjold der viser, hvor let der bliver åbnet. Foto: Jan Jensen

Claus Hauge ser sig omkring, og han konstaterer, at arbejdslivet er blevet bedre: - Michael Skjold og jeg tænker ens. Det er en kæmpe fordel. Jeg har ikke været her ret meget, siger bygherren.

Michael Skjold ser sin chef som en kunde i processen.

Begyndelsen begyndte helt fra bunden. Fundamentet skulle styrkes, inden den i forvejen omfattende renovering af huset kunne begynde. Foto: Hauge Byg

For god til at leje ud Michael Skjold mindes byggestarten som blev forsinket to måneder på grund af piloteringen. Logistikken på projektet i baggården har også skabt lidt kvaler, men nu står han på tagterrassen og kigger mod Herlufsholmskoven. Den ene bolig er næsten færdig, og det går også godt med Hauges bolig, som dog er et par uger bagefter. Men det er efter planen.

- Jeg havde igennem nogen tid ledt efter det rigtige sted til nogle af vores gode venner. De får en rigtig lækker bolig her. Det var slet ikke meningen, at vi skulle flytte, men det stod hurtigt klart, at boligen ved siden af blev for god til at leje ud, siger Claus Hauge.

Lyd og lys fingertouch Vennernes nye bolig skal stå klar 15. september. Under trappen er indrettet et vinkøleskab, der er stort nok til at man kan gå ind i det.

Trinnene er dækket af pap og det samme er gulvene, men indtrykket er klart: Det er en gedigen lys og minimalistisk bolig af høj standard.

Næstved Kunstby tilbød et maleri på gavlen og Hauge Byg Aps takkede ja til udsmykningen. Foto: Jan Jensen

Et hold elektrikerlærlinge har været forbi for at se det helt nye sort i belysningsstyring fra Niko. Fra små paneler ved dørene kan lys og musikken fra indbygningshøjtalere styres fingerlet.

Varme farver Entré, værelser og badeværelse i stueplan går igen i begge boliger. Første sal har stort køkken-opholdsrum, hvor der er udgang til altan. På toppen er tagetagen, hvor der fra voksenafdelingen er café-sammenklappelige dørpartier ud til terrassen.

Claus Hauge har indrettet sin drømmebolig lidt anderledes. Her er mørke gulve af egetræ under pappet. Der bliver fyldningsdøre, og vindueskarme med fræsede profiler.

Vinduerne bliver malet grå indvendig, og badeværelsets varme farver har messingkanter, der er med til at fremhæve det varme nordiske look.

Vurderingen holder Hauge Byg har tømt alle økonomiske buffere på den gule ejendom, men der er intet forgjort. Det holder vurderingen, og med sikkerhed også salgsvurderingen.

Men det er ikke aktuelt. Begge familier glæder sig til at flytte ind, sidde på terrassen og nyde solen og udsigten.

Sådan så ejendommen ud inden forvandlingen begyndte i begyndelsen af året. Det lille hus i forgrunden var et gammel ostemejeri. Det er revet ned. Foto: Hauge Byg