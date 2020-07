Se billedserie Hyggelounge på Næverland, der lørdag for en dag var rykket op på taget af p-huset på Grønvej. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Se billeder: P-hus var skyskraber for en dag

Næstved - 27. juli 2020 kl. 10:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt er godt.

Ordene kommer fra Emma Tokmak, en af tovholderne på Næstved Ungdomsskoles sted for de kreative unge og på festivalen Næverland. Arrangørerne kunne næsten heller ikke være mere heldige med vejret end tilfældet var lørdag eftermiddag, hvor solen for en gangs skyld skinnede. Proff DJs sørgede for musikken, og her var arrangeret hyggelounge og så selvfølgelig det, der var dagens centrum - grafftien.

På toppen af p-hus Normalt er udfoldelserne med spraydåserne en indbygget del af Næverland, som plejer at løbe over tre sammenhængende dage, men i coronaens navn er festivalen i år delt ud på fire lørdage, hvor der hver gang kan deltage 100 mennesker.

Og hvor graffiitien normalt bliver malet på plader sat op ved indgangen til JB10, foregik det i år på toppen af p-huset på Grønvej, hvilket gjorde det til en helt speciel oplevelse.

- Det er som at stå på taget af en skyskraber i New York, siger William Hjort kendt under kunstnernavnet Swet, der har kontakterne i miljøet og trods coronaen havde fået samlet et hold af 14 dygtige graffitikunstnere, heraf to fra Hamborg, to danskere med bopæl i Sverige og resten med bopæl i det danske land.

Graffitigalleri Hvor det normale graffiti set up på Jernbanegade skal give en fornemmelsen af at gå i en gangtunnel i Berlin, så var der mere luft omkring hver af de 14 værker oppe på taget, hvilket gav en helt anden fornemmelse - mere som at være på galleri.

At det blev på taget af p-huset var en pludselig idé, men det virkede rigtig godt med udsynet til togene, der er et af yndlingsmotiverne i graffitikunsten. Det var en helt anden oplevelse med hyggeloungen og den lille bar på taget.

- Det kunne være en god skatepark, det her sted, filosoferer William Hjort, som synes, det er fedt at få aktiveret et sted som p-husene på en helt anden måde. Lørdag den 8. august slutter årets Næverland af med breakdance battle i p-huset på Kählersvej.

