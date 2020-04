Se billeder: Naturen er en legeplads

Se billedserie På naturbasen i Kristiansholms Plantage er der højt til loftet og rig mulighed for at stresse af. Helle Jessen (S), formand for byrådets teknisk udvalg har inviteret Sjællandske på skovtur. Foto: Jens Wollesen

Næstved - 11. april 2020 kl. 12:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ligger derude og venter på dig. Naturen.

Siden Danmark lukkede ned, har mange haft svært ved at få tiden til at gå. Nogen er allerede trætte af at undervise deres børn derhjemme, andre har fået set så meget Netflix, at de ikke orker længere.

Sjællandske har været på skovtur med formanden for byrådets tekniske udvalg, Helle Jessen (S). Hun er et ægte naturmenneske, som ofte går eller rider i terrænnet.

- Mange er slet ikke klar over, hvor varieret et naturtilbud vi har i kommunen, siger Helle Jessen.

Tip til ture i naturen Familievenlig: Fra Vejlø Skov langs stranden til Basnæs

Dyrehaven fra Gunderslevholm Gods

Stenskoven

Næsbyholmskoven

Området ved broen over Susåen ved Næsby/Vester Broby

Rønnebæk Søskov

Holmegaard Mose

Tystrup-Bavelse søerne

Herlufsholmskoven

Rettestrup Plantage

Kalbyrisskoven

Enø Strand

Enø Overdrev

Klinteby Strand

Glumsø Sø

Kristiansholms Plantage

Fodsporet

Ravnstrup Sø



Hun har snøret vandrestøvlerne og smidt den sorte Fjällräven på ryggen. Og så går det ellers over stok og sten helt derude, hvor verden nærmest ender. Dér, hvor Bjørnebækken løber ud i Smålandsfarvandet, og Kristiansholm Plantage med sit kuperede terræn byder inden for i skoven.

I troldeskoven Kaprifolier kravler op ad egetræernes stammer i 10 meters højde, den hvide anemone dækker skovbunden og træerne knirker i vinden. Kristiansholm Plantage er en af Næstved Kommunes to skove. Den har karakter af en troldeskov, hvor døde træer får lov til at ligge og rådne til gavn for fugle og insekter. Skoven er tillige udstyret med shelters, så man kan overnatte i skovens stille dybe ro.

I en tidligere grusgrav er der legeplads med rutsjebane, bålpladser og shelters. Helle Jessen er godt forberedt til picnic i naturen. Ud af rygsækken hiver hun siddeunderlag, kaffe på therokande, krus, mælk og kager fra Enø-bageren.

- Det er et vidunderligt sted at lege for børn.

Undervises i skoven Flere forældre har taget deres børn med i skoven. Børnene løber hen til de klassiske legeredskaber, rutsjer en tur, men hurtigt går de på opdagelse i skoven. De får undervisning, mens de tæller kogler og finder insekter i skovbunden.

Kaffen er drukket, turen går videre ud langs stranden. Fra et træ højt oppe i terrænet svinger et barn sig i et reb. Hendes forældre har flyttet idrætsundervisningen ud i den friske luft.

- Naturen afstresser. Du behøver ikke tænke over andet end at være der og nyde at være i nuet. Naturen kan du bruge uden at spørge nogen, siger Helle Jessen.

Men når man aldrig har skænket skovture og vandring en tanke, hvordan skal man så vide, hvad der ligger derude i den friske luft og venter på én?

Svaret er, at der ikke findes en samlet anvisning til, hvor der er offentlig adgang til naturen. Naturstyrelsen har en liste over deres skove, men en samlet oversigt findes ikke.

Den spredte fægtning er noget, som Helle Jessen håber kan blive en del af Næstved Kommunes friluftsstrategi. Altså et overblik over alt fra vandrestier, skove og strande til Holmegaard Mose og Tystrup-Bavelse søerne.

- Vi er begunstiget med masser af gode naturområder og det gælder bare om at benytte sig af dem, lyder opfordringen fra Helle Jessen.