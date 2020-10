Se billeder: Mogens' mission er fuldført

Se billedserie Her er vidunderet - en Ford A fra 1931 med originale reservedele fra fabrikken i USA. Mogens Petersen har skruet løs på bilen i 11 år. Fotos: Jan Jensen

Næstved - 04. oktober 2020 kl. 17:56 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Wruum... Den starter i første hug, det gamle vidunder af en Ford A fra 1931. Kultbilen, der i stort tal sendte amerikanerne ud på fire hjul, er blevet toprenoveret med ægte originale reservedele fra USA. Nu står den nysynet og med original nummerplade fra det gamle Præstø Amt - klar til at lufte Mogens og Inga til en tur i terrænet.

- Den kommer kun ud, når solen skinner. Falder der den mindste dug, bliver den kørt tilbage i garage, siger 74-årige Mogens Petersen, der sammen med sin fætter Uffe Nielsen, har skruet på den gamle bil i 11 år.

- Jeg købte den i 1966, da jeg stod i lære på et autoværksted i Lov. Den har tilhørt en landmand, der brugte bilen til daglig transport. Da lærlingelønnen ikke slog til måtte jeg betale den ved at grave roer for landmanden, fortæller 74-årige Mogens Petersen. Artiklen fortsætter under billedet.

Mogens Petersen blev midlertidig sat ud af spillet, da en blodprop ramte lillehjernen. Nu er både han og bilen fit for fight igen.

Fast arbejde I flere år stod den gamle bil og lignede noget skrammel, der aldrig kom ud at køre igen. Men da Mogens Petersen lod sig pensionere efter 23 år som bestyrer af benzintanken ved Herlufsholm Allé, tog projektet fart.

- Vi boede på en ejendom i Guderup med et stort værksted. Hver tirsdag er der blevet skruet på bilen, der også skulle have nyt bindingsværk. En stor del af konstruktionen er nemlig lavet af træ. Det var kompliceret snedkerarbejde, der var lige ved at tage livet af sådan nogle gamle automekanikere som os, siger Mogens Petersen.

Grunden til, at det tog 11 år at renovere bilen skyldes en blodprop i lillehjernen, der gjorde Mogens Petersen ukampdygtig og frarøvede ham balancen. Men Mogens er ikke typen, der giver op, så han har kæmpet for at komme på højkant igen, og selvom han stadig vakler lidt, er han kampklar og fit for fight når det gælder.

- Det har været noget af et familieprojekt. Og jeg skylder min kone en stor tak, fordi hun har holdt mig ud i alle disse år. Så jeg elsker hende næsten højere end bilen, siger Mogens, der har sendt Inga til stavgang, mens avisen er på besøg.

Husk at vinke Nu er det blevet tid til at lufte køretøjet, der leverer en topfart på 120 km/t, men kører bedst med de mere magelige 50-60 km/t.

- Vi har været i Bisserup og drikke kaffe, så jeg ved ikke helt hvor næste tur går hen, siger Mogens Petersen.

Næste gang du ser en toprenoveret veteranbil fra 1931 ude på landevejen og en mand, der smiler fra øre-til-øre og en kone, som smiler næsten ligeså bredt, så giv lige et vink og en venlig hilsen til Mogens og Inga. Det har de fortjent.

Den er lige til at spejle sig i - den gamle Ford A fra 1931.

