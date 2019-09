Se billeder: Miljøminister på aftenvandring i statsskov

Se billedserie Både præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerdin (th.) og miljøminister Lea Wermelin arbejder for den danske natur. Fotos: Ida Steenfeldt Andersen

Næstved - 13. september 2019

Efterårssolen står fint over Ladby Kirkeruin torsdag eftermiddag. Snakken går lystigt, imens fødderne bevæger sig over den fugtige og bløde jord i Ladby Statsskov. Miljøminister Lea Wermelin lytter nysgerrigt til områdets lokale, der fortæller hvad de benytter den relativt nyplantede skov til. Træerne blev sat i jorden i 2013-2014. Det betyder, at skoven ikke er helt så høj og tæt endnu som mange andre skove, men det kommer.

En af de lokale, som har valgt at deltage i aftenens vandring, er Karen Hejlesen. Hun bor i Ladby sammen med sin mand Aksel Skovgaard Clausen og deres to døtre, Mille og Astrid Skovgaard Hejlesen på henholdsvis 13 og 17 år. Sammen har familien valgt at tage med ud i statsskoven for at vise opbakning og taknemmelighed til og for statsskoven. De bruger sommetider skoven, og ville ikke være foruden.

- Vi går tur herude en gang imellem, fordi her er ro og tid til at tænke lidt over tingene og komme lidt ned i tempo, forklarer Karen Hejlesen, der til dagligt er praktiserende læge i centrum af Næstved by.

Ud over at have personlig glæde af skoven, så mener hun også, at den er med til at gøre Ladby til et mere attraktivt område at bo i.

Aftenvandringen har samlet omkring 60 mennesker. Det gør et stort indtryk på Lea Wermelin at se så stor lokal opbakning til arrangementet.

- Det er en fantastisk oplevelse at komme herud i Ladby Statsskov og se, at der er så mange fra lokalområdet, som har lyst til at gå med, siger miljøministeren, der selv kommer fra Bornholm og fortæller derfor gladeligt om den meget forskelligartet natur, som hun er vokset op med.

- Jeg bruger naturen til at afstresse og få ro på sammen med mine børn, og så nyder jeg at kunne vise dem det smukke ved at kunne følge med i årets gang gennem ændringerne i naturen, siger hun.

Efter hendes mening burde der være mere skov i Danmark.

- Vi skal have mere skov i fremtiden, både for klimaets skyld, men også så folk kan komme tæt på naturen, siger Lea Wermelin.