Johanne Fosgaard Degn er ikke selv god til at stoppe op og nyde sin succes, så derfor sætter hun pris på, når andre minder hende om det: - Det skete for eksempel, da jeg havde lavet 300 nytårskuverter, og nogle af dem blev hentet af en kunde, jeg har haft lige fra starten. Han havde nærmest tårer i øjnene, da han sagde, at han var stolt over at se, hvor langt jeg var kommet. »Nå ja, der er alligevel sket meget, siden jeg stod i baghuset, og nogle dage ordnede mere vasketøj end jeg lavede mad«. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Se billeder: Madglad pædagog og brødelskende naturgeograf bag takeaway-succes

Hun er uddannet pædagog, terapeut og massør. Men det er ikke inden for nogle af disse fag, at hendes passion ligger. Johanne Fosgaard Degn er derimod med egne ord et »kæmpe madøre«, og i 2017 fandt hun sin rette hylde, da hun startede Kys Kokken.

- Det startede med, at jeg blev fyret fra et job. Siden var jeg ansat et par andre steder, men det stod rimelig klart, at det bedste for mig måske var at være min egen chef. Derfor byggede min mand - der er ud af en kokkefamilie - og jeg et cateringkøkken i vores baghus. Man må følge sit hjerte og sin passion. Jeg tog springet - nu måtte det briste eller bære, fortæller hun.