Se billedserie Fotos: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Se billeder: Lastbil trækkes fri efter uheld

Næstved - 12. marts 2018 kl. 11:56 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lastbil skabte søndag eftermiddag og aften en del trafikale problemer ved Herlufsholm Allé i Næstved, efter den var kørt fast og spærrede vejen ved Herlufsholm Idrætscentret.

Der var tale om et uheld, hvor lastbilen kom for langt ud i rabatten og dermed kørte fast. Chaufføren, som bringer varer ud til Netto, er ikke kendt i området. Den store lastbil kan slet ikke komme under broen, der har en højde på 3,1 meter. Det opdagede chaufføren heldigvis i tide og forsøgte derfor at vende den store vogn ved Herlufsholm Idrætscenter med det resultat, at lastbilens hjul satte sig godt fast i rabatten.

Beredskabsstyrelsen blev efter et par timer kaldt til stedet for at hjælpe politiet med at afspærre vejen i begge retninger for trafik, så man kunne få trukket lastbilen fri.

Indtil vejen blev spærret, og lastbilen trukket fri omkring kl. 19.30, passerede bilerne vejen ved at køre over vejrabatten, som hurtigt blev omdannet til en mudderpøl. Derfor blev ansatte fra Næstved Kommunes vejvæsen tilkaldt for at feje jorden væk fra vejen, inden der igen blev åbnet for trafik.