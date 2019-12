Se billeder: H.K.H. Prinsesse Benedikte fik overrakt stor donation på kostskole

Se billedserie H.K.H. Prinsesse Benedikte ankom til Herlufsholm Kostskole lørdag formiddag omkring klokken 11.

Næstved - 14. december 2019 kl. 12:55 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet var overladt til tilfældighederne, da Herlufsholm Skole og Gods lørdag formiddag fik fornemt besøg. H.K.H. Prinsesse Benedikte besøgte kostskolen i Næstved, der blev grundlagt tilbage i 1565 af Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye.

Prinsesse Benedikte har siden 1995 været protektor for SOS Børnebyerne og var i den anledning på besøg for at få overrakt de penge, eleverne har indsamlet via forskellige arrangementer som Fugleskydningsdagen og det årlige julemarked.

Herlufsholm Kostskole har tradition for at indsamle penge til SOS Børnebyerne, der arbejder for, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed, hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie. Med det seneste beløb har skolen siden 1996 indsamlet en million kroner til organisationen. Den indsats sagde Prinsesse Benedikte stor tak for.

- Eleverne her på Herlufsholm har vist, at I er jeres ansvar bevidst. I har på imponerende vis støttet SOS Børnebyerne med en million kroner. Det synes jeg er meget, meget imponerende. Det skal Herlufsholm og jer i salen her have stor tak for. Med jeres engagement viser i globalt udsyn og ansvar. Børn er det dyrebareste vi har, og omsorg ændrer alt i deres liv. Vi skal give dem kærlighed og livsmod, og det er I med til, sagde prinsessen.