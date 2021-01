Se billeder: Gymnaster holder sig i form trods nedlukning

Se billedserie Træner Stine Dunkan Gents holder gang i konkurrencegymnasterne med virtuel træning flere gange om ugen. Privatfotos

Næstved - 10. januar 2021 kl. 21:50 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Endnu en nedlukning og endnu en stor udfordring for mange sportsforeninger. Gymnastiktrænerne fra Lille Næstved giver ikke så let op. De har taget kampen op for at holde deres konkurrencegymnaster i gang.

Igen findes nye sikre måder at træne og motivere gymnasterne på. Det sker med virtuelle træninger, momentvideoer, løbekonkurrencer med præmier og styrketræning hver for sig til erstatning for den indendørs træning i hallen.

- Det er selvfølgelig langt fra optimalt for vores gymnaster, men det er vigtigt, at vi holder formen og sammenholdet ved lige gennem hele nedlukningen. Så vi må tænke ud af boksen for ikke at miste alt for meget af det høje niveau, vi er kommet op på, siger træner Stine Dunkan Gents.

Er med blandt de bedste Lille Næstved gymnasternes juniorpiger fik i november måned besked om, at de er optaget i landets bedste række Ligaen. De skal kæmpe med 23 af landets bedste hold, når coronasituationen igen tillader det. Derfor er der ikke tid til at holde pause - hvis holdet skal blande sig i toppen af dansk TeamGym. Artiklen fortsætter under billedet.

Juniordrengene Jacob Munksgaard og Lucas Dimun Hansen i gang med udendørs styrketræning på HG’s multibane.

Hvem løber længst - I foråret var det lidt nemmere at motivere gymnasterne til at træne udendørs i små grupper, fortæller Stine Dunkan Gents.

Nu bliver det hurtigt mørkt og koldt, så trænerne har lavet en løbekonkurrence blandt alle konkurrencegymnasterne i foreningen. Dem, der får flest kilometer i benene ved nedlukningens slutning, får en præmie. Der er allerede hård kamp blandt alle fra de små micropiger til de store juniordrenge.

- Det er fantastisk at se den iver alle udviser selv efter flere ugers nedlukning, konstaterer trænere.

Stine Dunkan Gents har opfordret gymnasternes familier til at støtte op om konkurrencen.

Så mange søskende og forældre har nu også snøret vandreskoene - så der kan også komme noget positivt ud af en corona-nedlukning.