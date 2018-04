Se billedserie Der er åløb mellem banerne. Foto: NIELS BRANDE

Se billeder: Golfbane satser grønt

Næstved - 14. april 2018 kl. 11:18 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 12 år siden blev Per Sørensen ansat som greenkeeper hos Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup, øst for Næstved.

I jobbet skal han i sagens natur sørge for ordentlige baner til spillerne, men han ser sig selv som mere end bare en, der passer græsplæner.

- Jeg ser ikke mig selv som greenkeeper. Jeg ser mig selv som naturforvalter, siger Per Sørensen.

Han fik for 12 år siden involveret golfklubben i et forskningsprojekt om udvikling af mindre belastende pesticider, altså ukrudtsmidler, i samarbejde med blandt andre Ministeriet for Fødevarer og Erhverv og Dansk Jordbrugsforskning.

Siden er det blevet til en lang række forskningsprojekter om nye græstyper, biologiske svampemidler og meget andet.

Sidste år satte de godt 100 stærekasser op på de 57 hektar golfareal ved Mogenstrup, og flere kommer op i år.

Golfbaner kæmper med stankelbenlarver, som spiser græsrødder. Med stærekasserne forsøger de at tiltrække en fugleart, der gerne spiser larverne.

Samtidig har stæren brug for flere levesteder i Danmark, så kan de få fuglene til at flytte ind, gavner det både golfspillere og fugleliv.

- Når vi er med i inderkredsen omkring forskning, er vi også de første til at få gavn af resultaterne, siger Per Sørensen.

Greenkeeperen har et godt samarbejde med blandt andre Dansk Ornitologisk Forening, der to gange i foråret holder fugleture på banerne. Den første tur er torsdag den 19. april og igen den 17. maj.

For år tilbage besluttede de at omdanne banen til en parkbane. Det betyder, at spillerne skal have en oplevelse med hjem, der rækker udover golfspillet.

Flere arealer af banen er udlagt til vild natur, hvor væltede træer får lov til at blive liggende, og dyrelivet får fred, og inden længe går de i gang med et projekt med kommunen om genslyngning af Fladså, der i 1825 blev rettet ud ved Mogenstrup.

- Jeg er ikke naturfreak, men vi skal forvalte naturen ordentligt. Der var en klog mand, der engang sagde, at man altid skal aflevere tingene bedre, end man overtog det. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at passe på naturen, siger Per Sørensen.

Der er fri adgang for alle på banerne. Skal man spille, kræver det betaling, men alle må gå en tur og se på naturen.

Søndag den 22. april er der Golfens Dag med åbent hus fra klokken ni. Her kan man prøve kræfter med spillet, eller man kan se på natur, hvis man ikke er til golf.

