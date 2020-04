Se billeder: Gnidningsfri genåbning af genbrugspladsen

Se billedserie Ole Pedersen og sønnen Mike kom med et ordentligt læs på traileren og et fyldt bagagerum. Det var dog ikke kun deres eget skrald, for Ole Pedersen havde også taget med for naboerne i kolonihaven.

Næstved - 01. april 2020 kl. 10:00

De seneste par uger har der for nogen været rigelig tid til at få tømt ud i garagen og andre steder, hvor affald har det med at hobe sig op. Til gengæld har det ikke været muligt at komme af med skraldet.

Det er det nu, for tirsdag genåbnede kommunens genbrugspladser, der ellers har været lukket land for private for at nedsætte smitterisikoen for coronavirusset.

- Vi havde frygtet lidt for, hvordan det skulle gå, for i den sidste weekend, inden landet lukkede i, var der rent kaos herude. Men vores bookingsystem, hvor man online bestiller tid på forhånd, samt restriktionen om maksimalt 20 biler her ad gangen, ser ud til at have virket, siger Niels Damgaard, kommunikationschef hos AffaldPlus.

Kun det mest nødvendige Der bookes tider til 20 minutter ad gangen, men det er ikke sådan, at man bliver smidt ud, når tiden er gået. Alle får lov at tømme trailere og bagagerum i ro og fred, så længe de husker at overholde reglen om mindst to meters afstand.

- Vi opfordrer til, at man kun kommer med det mest nødvendige affald i disse dage, samt at man husker at holde afstand. Vi har en del personale, som er i risikogruppen for Covid-19, og dem holder vi hjemme i øjeblikket, men vi ønsker naturligvis ikke, at det øvrige personale bliver smittet, fortæller Niels Damgaard.

Han opfordrer også til, at borgerne benytter sig af storskraldsordningen for på den måde at undgå et besøg på genbrugspladsen. Det er ikke alt, man kan komme af med på den måde, men det er stadig et godt alternativ.

Hjælp naboerne En af de borgere, som besøgte genbrugspladsen i Næstved tirsdag, var Ole Pedersen, der havde sin søn, Mike Pedersen, med.

- Jeg så i går (forgårs, red.), at der blev åbnet op, og så var det bare med at komme ind og booke en tid. Jeg har lidt forskelligt med, blandt andet kufferter - dem får vi ikke brug for mere, for nu er det slut med at komme ud og rejse et stykke tid, fortalte han.

Ole Pedersen havde også fulgt en anden opfordring, nemlig at tage affald med for sine naboer. I kolonihaven har alle fået lov at smide i en stor bunke i Ole Pedersens indkørsel, og det var efterhånden begyndt at fylde en del, så han var glad for at kunne komme af med noget af det.

- Vi har et læs til derhjemme, men vi har kun booket én tid i dag, selvom der var flere ledige tider. Vi vidste jo ikke, hvor mange der ville have brug for tiderne, så vi valgte at nøjes med én tid i dag, lød det fra Mike Pedersen.

Alle tider var booket de første par timer efter åbningen, men om eftermiddagen var der ledige tider, og det er der også resten af ugen. På fredag åbnes der for bookinger til næste uge, og AffaldPlus' plan er at fortsætte med systemet, så længe det er nødvendigt. Der vil også være åbnet for at kunne booke tid til påskedagene.

