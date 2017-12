Normalt er her ret varmt på et glasværk, men med kun en glasovn i brug er her lige for tiden lige så koldt som udenfor, og de mange håndværkere arbejder iført tykke vanter og masser af tøj i det hele taget. Her arbejdes med forbindelsen hvor glasset skal løbe fra ovnen ned til produktionen. Fotos: Helle Hansen

Se billeder: Glasovn er klar

Egentlig skulle der være åben ovn fra klokken 9 til 12, men klokken 10.25 meddelte ovnleverandøren Sorg, at nu var det slut, for ellers kunne de ikke nå at have ovnen helt færdig til i dag, hvor opvarmningen af ovnen begynder stille og roligt.

Her er ikke noget med at give den fuld gas fra dag et af. Det skal ske efter en helt speciel plan for at stenene ikke knækker. Ovnen varmes op til 50 grader, og så er det ellers plus fire grader i timen, indtil den er 400 grader. Så kan stenene godt tåle, at temperaturen stiger med otte grader i timen, til ovnen er nået op på 600 grader.