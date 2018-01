Se billeder: Fra afviklet værksted til udadvendt kirkecafé

Se billedserie I en frikirke som Sjølundkirken er der ingen indtægter fra kirkeskat. Derfor har kirkens to præster, René Troest-Tryck (tv.) og Martin Højgaard, været praktisk involveret i ombygningen af naboejendommen, hvor førstnævnte har været byggeleder. Fotos: Niels Brande

Næstved - 22. januar 2018

Forventningens glæde er til at spore blandt de knap 10 frivillige, der en lørdag midt i januar er mødt op i Sjølundhuset på Præstøvej 10 for at arbejde. Lyder navnet Sjølundhuset ikke bekendt, er det ikke underligt, for det åbnes først lørdag den 27. januar.

På hjørnet af Præstøvej og Rolighedsvej lå indtil 2016 et autoværksted, men for 15 måneder siden købte naboen, Sjølundkirken, det tidligere værksted, og siden er bygningen blevet forvandlet ude og inde til det, der kommer til at hedde Sjølundhuset. Huset skal bruges af Sjølundkirken som blandt andet café i forbindelse med gudstjenester og til udadrettede aktiviteter som foredrag og events, men også til udlejning til foreninger og private, ligesom kirken allerede i dag udlejes.

- Vi er åbne for ildsjæle, der har gode idéer til at bruge lokalerne. For mig er det vigtigt, at det her bliver en virkeliggørelse af vores kirkes vision om at være en oase i byen, siger Martin Højgaard, den ene af Sjølundkirkens to præster, og nævner specifikt sociale foreninger som oplagte medspillere.

Kirkens anden præst, René Troest-Tryck, der har været byggeleder på opgaven, har netop instrueret de frivillige i dagens opgaver. De sidste dørkarme skal slibes og lakeres, møbler skal samles, og der skal ryddes op rundt omkring - blandt andet.

Sjølundkirken er en frikirke, hvilket betyder at der ikke tilfalder kirken offentlige kroner i form af kirkeskat. Derfor er bygningen købt og renoveret for egne midler og lån. 1,5 million kroner har projektet kostet.

Indvielsen finder sted lørdag den 27. januar, hvor borgmester Carsten Rasmussen officielt åbner Sjølundhuset klokken 12, hvor alle er velkommen.