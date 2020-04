Se billedserie Parkeringspladsen var propfyldt lørdag formiddag.

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Det vælter ind hos BilligBlomst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Det vælter ind hos BilligBlomst

Næstved - 13. april 2020 kl. 18:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrise eller ej. Folk skal i gang med at gøre haverne forårsklar, plante træer og ordne krukker med farverige blomster.

Det er højsæson for havearbejde. Det mærker BilligBlomst i Holme-Olstrup, hvor folk i disse dage valfarter til. Parkeringspladsen var lørdag formiddag fuldstændig proppet, og flere måtte parkere ulovligt på privat grund og på vejen, der fører til BonBon-Land. Når én plads blev ledig, blev den ligeså hurtigt optaget igen. Og det billede tegner sig ikke kun lørdag, fortæller butikschef Thomas Boye Larsen.

- Vi har rigtig travlt. Det er næsten lige meget, hvilken dag og hvilket tidspunkt på døgnet, så er her mange mennesker. Det er lidt uhyggeligt, siger butikschefen, der i disse corona-tider har taget de nødvendige forholdsregler.

Vagt holder øje Selv om plantemarkedet er på omkring 23.000 kvadratmeter - både indendørs og udendørs - og der er masser af plads at bolte sig på, står der på sedler flere steder ved blandt andet indgangen, at BilligBlomst forbeholder sig retten til at låse døren, hvis der er flere end 50 personer i butikken.

- En vagt sørger for at holde øje med antallet af kunder. Vi kan se, når parkeringspladsen er optaget, og der er mange kundevogne i brug, at så er butikken ved at være fyldt, forklarer Thomas Boye Larsen og uddyber:

- Knudepunktet er området ved kasserne. Når det stimler sammen, kan vagten lukke dørene.

Politiet på besøg På hjemmesiden henstiller BilligBlomst til, at der kommer én person pr. familie og maks to. I butikken er der skilte på gulvet med teksten »Kære kunde. Hold venligst afstand. Hilsen BilligBlomst«.

Plantemarkedet har taget sine forholdsregler og har blandt andet lavet en aftale med politiet, der som en forebyggende indsats kommer forbi to gange dagligt for at sikre, at alt er i orden.

- Der er ikke noget med, at de kommer med løftede pegefingre. De er rigtig søde og vejleder og fortæller, hvad vi kan gøre, siger Thomas Boye Larsen.

Der er pt. ingen håndsprit hos BilligBlomst. Det måtte butikschefen fjerne lørdag, efter det kom frem, at der ikke er dokumentation for, at produktet »Faurit« er effektivt som hånddesinfektion. Onsdag sættes nye spritdispensere op i butikken.

Holder afstand Der er blomster i alverdens farver og størrelser og planter ligeså. Både indendørs og udendørs vrimler det med folk, som er på jagt efter blomster, stueplanter, haveplanter, krukker og nips til boligen.

Camilla Pindel har sammen med sin partner taget turen fra Vemmelev til Holme-Olstrup. Påskefrokost med familie og venner er erstattet med havearbejde. De er på udkig efter nye træer til haven.

- Det er kæmpestort, og de har bare alt til gode priser, siger Camilla Pindel og fortæller, at parrets to børn på fire og otte år er blevet siddende i familiens bil på parkeringspladsen.

- De hygger med film. Der er ingen grund til at tage dem med herind, lyder det fra Camilla Pindel, der også tager sine forholdsregler, mens hun kører den store indkøbsvogn rundt i plantemarkedet.

- Vi holder afstand og så vidt muligt går væk, hvis folk kommer for tæt på. Det er ikke alle, der er lige gode til at holde afstand, siger hun.

BilligBlomst har åbent på Gartnervej 1 i Holme-Olstrup alle ugens dage fra klokken 8 til 18.

relaterede artikler

Jysk blomsterkæde rykker ind på Sjælland 27. august 2019 kl. 11:03