Se billeder: Delaram er trænerspire med tennisglæde

Ind ad lågen til Næstved Tennisklub kommer Delaram Molaie med sin rygsæk over skuldrene. Om lidt skal hun træne en flok børn omkring tiårsalderen i tennis, men inden da har hun en historie at fortælle.

Delaram Molaie er 17 år og kom for godt to år siden med sin familie til Danmark som flygtning fra Iran. Hun er en rigtig sportspige og løber blandt andet på rulleskøjter, spiller basketball og volleyball, og hver tirsdag og torsdag dyrker hun bueskydning.

For tiden er hun i praktik som hjælpetræner i tennisklubben. Trænerspire kaldes det. Det er hun som en del af projektet Foreninger for alle 2.0, som DGI Storstrømmen og Næstved Kommune er gået sammen om. Her uddannes en række unge flygtninge mellem 16 og 30 år som såkaldte trænerspirer, hvor de lærer om idrætsforeninger og gennem et praktikforløb får praktiske erfaringer med at være træner.