Se billedserie Alle kræfter blev lagt i ved tovtrækningskonkurrencen. Fotos: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se billeder: De unge festede så det gyngede

Næstved - 29. maj 2019 kl. 13:50 Af Bjarke Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad har Spiderman, en sumobryder og en fængselsfange til fælles? Tirsdag var de alle tre plus mange flere på Dyrskuepladsen for at fejre sidste skoledag. Under noget mildere temperaturer end sidste år fejrede 900 afgangselever, at folkeskolen for dem er ved at have nået sin endestation.

Fra sin pult i en lastvognsanhænger sørgede en DJ for musikken. En hær af udklædte unge invaderede hurtigt lastvognsanhængeren og brugte den som dansegulv, så det hele gyngede.

Rundt omkring på pladsen kunne de feststemte unge udfordre deres skolekammerater i sumobrydning i kæmpe sumodragter eller til en boksekamp med handsker i overstørrelse.

De festlige fornøjelser - og lydstyrken på Dyrskuepladsen - nåede et højdepunkt til den traditionsrige tovtrækningskonkurrence, hvor eleverne under stor moro kæmpede klassevis.

Et falkeblik over pladsen kunne afsløre, at øl- og breezerflaskerne var mange, men det var festlighederne også. Uroligheder var til gengæld ikke til at få øje på, og årsagen til det skal måske findes i de armbånd, som de unge skulle bruge som adgangstegn. Samtidig holdte et professionelt vagtværn placeret ved indgangene til pladsen, så kun dem med armbånd kom ind.

- Fordelen ved at holde det på den måde her er, at vi ved fuldstændigt, hvem, der er her, siger SSP-konsulent Bjørn Mazur.

Dyrskuepladsen har hvert år siden 2003 dannet rammen for festlighederne sidste skoledag.

