Se billedserie Steven Ndosi har været i Danmark for at møde det danske skolesystem. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Se billeder: Danmark som forbillede for Stevens skole i Tanzania

Næstved - 07. juni 2018 kl. 19:11 Af Sille Bergmann og Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det meste af livet har 61-årige Steven Ndosi fra Tanzania haft tætte forbindelser til Danmark gennem blandt andet Næstved Ungdomsskole, og den i dag tidligere skoleleder, kulturlærer og kaffebonde sætter stor pris på forbindelsen.

De seneste par uger har han været i Danmark for at se nærmere på det danske skolesystem. I Tanzania er han i gang med at bygge en skole for børn mellem 14 og 18 år, og den skal drives med inspiration fra det danske skolesystem. Derfor har han taget ideer med to uger i Danmark.

- Inden vi starter skolen, vil jeg dele mine tanker og ideer med lærerne, siger Steven Ndosi.

Naurey Golden Soil Secondary School, som bliver skolens officielle navn, er en privatskole, hvilke i Tanzania ikke modtager offentlig støtte. Børnenes forældre skal betale 100 procent af driften, hvorfor Steven Ndosi vil skabe en attraktiv skole, som får forældrene til at vælge den til deres børn. Her har inspiration fra Danmark stor værdi.

Steven Ndosi har i mange år arbejdet for den danske organisation Mellemfolkeligt Samvirke. Han har været med til at udvikle og klargøre en hel masse danskere, der skulle være med til at udvikle fattige områder i Tanzania. Han har blandt andet lært dem Swahili, som er et af de officielle sprog i Tanzania, og udover det har han også klargjort dem på kulturmødet med landet.

I 2014 gik Steven Ndosi på pension fra jobbet hos Mellemfolkeligt Samvirke, men han var stadig ikke helt færdig.

Da begyndte en gammel tanke om at starte en skole hvor børnene bliver behandlet ordentligt og hvor lysten til at lære står højt.

- Ideen kommer ikke helt ud af det blå. Jeg har i mange år hørt fra venner og familie, at jeg ville være den bedste til at starte en skole som forbillede for andre skoler i Tanzania, men jeg var bange for at fejle. I 2013 begyndte jeg dog at brænde indvendig for at starte skolen her, og jeg delte ideen med min familie, som har bakket mig op, fortæller Steven Ndosi.

Det er den vision, som nu tager form i et stort skolebyggeri i Tanzania, og som han gennem et par uger har samlet inspiration til i Aarhus, Kalundborg, København og flere andre steder i Danmark. Sidste besøg er på Ungdomsskolen i Næstved. I dag rejser han tilbage til Tanzania for at færdiggøre skolebyggeriet, hvor han blandt andet skal have skolens officielle registrering hos myndighederne på plads, så de, hvis alt går vel, kan åbne i januar 2019.