Se billeder: Bygger bro af verdens hårdeste træsort

Af Anna C. Møhl

Det bliver en stilistisk fornøjelse at krydse Græshoppebroen, når den atter åbner for kørende færdsel mandag den 5. oktober. Det slidte gamle betondæk er blevet skiftet ud med et spritnyt brodæk af azobetræ.