Se billeder: Byen har fået en affalds-ø

Næstved - 07. oktober 2020 kl. 11:45 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

En ny affalds-ø midt i byen på parkeringspladsen ved Dania nær den tidligere Irma-bygning er netop blevet indviet. Her er der stillet fire højteknologiske containere op, som ikke syner af meget. Der er dog plads til meget mere affald end i de gamle containere, da de nye er gravet ned under jorden. Virksomheder og beboere kan med et nøglekort aflevere deres sorterede affald.

Pilotprojektet er en del af EU-projektet »Mærk Næstved - Bæredygtig Grøn Byudvikling«, hvor Næstved Kommune med EU-støtte skal undersøge, hvordan man kan håndtere affald fra både private og erhverv i samme container.

Det er et samarbejde mellem Næstved Kommune og Ressource City, men også lokale erhverv har haft indflydelse på, hvordan projektet har udformet sig, fortæller affaldschef i Næstved Kommune, Søren Nielsen.

- For at opnå størst mulig effekt har vi fra begyndelsen af forsøget arbejdet tæt sammen med erhvervet i området. De har selv været med til at bygge det her fantastiske samarbejde op, så vi sammen kan skabe en attraktiv bymidte i Næstved. Vi tager bogstavelig talt skraldet sammen, og det er vi super glade for, siger affaldschefen. Artiklen fortsætter under billedet.

Omkring 50 nysgerrige borgere var mødt op til indvielsen i weekenden. Her var spørgelysten stor, fortæller affaldschef i Næstved Kommune Søren Nielsen.

CO2-besparelser Et af projektets formål er at få containerne ud af midtbyens baggårde og porte. Her er de nedgravede løsninger ideelle. Det giver færre skraldebiler i bymidten, der skal hente affald, og samtidig mindskes lugtgener fra affaldet samt risikoen for skadedyr, da affaldet opbevares under jorden, hvor det er koldere, fortæller affaldschefen.

- Det er godt mod rotter, lugt og lastbiler, der kommer farende hele tiden. Det er også godt for skraldemændene, siger Søren Nielsen.

Udover muligheden for at få containerne ud af midtbyens baggårde, så kan de nedgravede containere også veje affaldet, som smides i. Det er særligt smart for erhvervet, der dermed kun betaler for dét, de smider ud.

- Det virkelig spændende ved det her forsøg er, at systemet i containerne også kan omregne det afleverede affald til, hvor meget CO2 der er sparet ved at sortere. Beregningerne er individuelle og giver borgerne og virksomhederne et overblik over, hvor stor en betydning, deres sortering rent faktisk har, fortæller projektleder Anette Moss.

Personlig profil Omkring 50 nysgerrige borgere - både lokale og folk udefra - var mødt op lørdag ved containerne. Formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, Helle Jessen (S), klippede snoren, og ansatte fra affaldsafdelingen stod klar til at svare på spørgsmål.

- Der var en god snak og mange gode spørgsmål. De var nysgerrige på, hvordan nøglekortet virker, og hvordan det fungerer med vægten, fortæller Søren Nielsen.

Man skal være tilmeldt forsøget og have et nøglekort for at kunne kaste sit skrald ned i dybet. Det kræver, at man bor eller har en virksomhed i en radius af 75 meter fra containerne.

Der er indtil videre tilmeldt et sted mellem 60 og 70, hvoraf de 12 er virksomheder. Når de bruger deres nøglekort, registreres det, hvor meget affald der smides i. Vægten registrerer også, hvem der smider skrald i containerne. Og alle tilmeldte kan via en personlig profil følge med i affaldssorteringen.

- Det hjælper lidt på motivationen, når man kan se, hvor meget affald man har sorteret, og hvor meget CO2 man sparer, siger Søren Nielsen.

En attraktiv bymidte Der kan smides madaffald, metal/hård plast, papir/småt pap og restaffald ud i de fire nedgravede containere. Glas afleveres uden kort, mens erhvervet også kan aflevere flamingo og stort pap.

Projektleder Anette Moss har store forhåbninger til den nye affalds-ø og ikke mindst de erfaringer, projektet kan føre med sig.

- Vores mål med projektet er at få så mange lastbiler og containere ud af bybilledet som muligt. Vi vil bidrage til at skabe en attraktiv bymidte, der er hyggelig for alle at opholde sig i og blandt andet tiltrække flere handlende ind i byen. Måske vil denne løsning være én af de måder, man indsamler affald på fremover i hele bymidten, siger hun.

Foreløbig er der kun etableret en affalds-ø i Næstved Kommune. Pilotprojektet slutter 1. maj 2021 og skal efterfølgende evalueres i Teknisk Udvalg.

- Alt i alt er det en løsning, der gør rigtig meget godt. Det gør byrummet mere attraktivt, hvis man vælger at rulle det ud i resten af bymidten, konstaterer Søren Nielsen.

Affaldschef i Næstved Kommune, Søren Nielsen, fortæller et par nysgerrige borgere om det nye skraldeprojekt.

