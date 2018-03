Se billedserie Start fra parkeringspladsen bag Folkemusikhuset. Foto: Mogens Lorentzen

Se billeder: Børn løber for syge børn

Næstved - 24. marts 2018 kl. 10:50 Af Mogens Lorentzen

- Jeg er meget glad for at være med til Rynkebyløbet. Vi løber for at samle penge til syge børn, siger den 7-årige Oscar Johansen fra Fensmark.

Fredag løb han sammen med sin storesøster Augusta og 600 skolekammerater på Holmegaardskolen. Det foregik på en 800 meter lang rundstrækning med start fra Folkemusikhusets parkeringsplads. Team Rynkebys skoleløb arrangeres over hele landet. Det lokale Rynkebyhold, der hedder Storstrøm, arrangerede løb på 24 skoler fra Nakskov via Vordingborg, Næstved til Haslev og Ringsted.

Over 6000 børn løb ind i påskeferien. Ruterne er forskellige, men det handler om at samle penge til behandling af børn med kritiske sygdomme - Børnelundefonden og Børnecancerfonden. Hver kilometer udløser en donation, som går til at hjælpe kritisk syge børn via Børnelungefonden.

Motionsløb

Team Rynkeby Skoleløbet afvikles som et almindeligt motionsløb, hvor eleverne i løbet af en time eller to skal forsøge at løbe så mange omgange som muligt. Samtidig har de mulighed for at indgå mikrosponsorater med deres familie og venner.

Søskendeparret Oscar og Augusta Johansen havde aftaler med forældre, bedsteforældre og onkel Jørgen, fortæller Oscar. Og afslører, at ud over løb så spiller han fodbold og går til svømning. Storesøster Augusta, (9) er konkurrencesvømmer i HG, og er glad for at løbe og støtte et godt formål.

Idrætslærer Claus Møller er tovholder på Rynkebyløbet i Fensmark. Det er tredje år i træk, at skolen er med. Det er årgangene 0-6, der deltager, og motivationen hos elever er stor.

- Formålet er bevægelse. Og vi ønsker at motivere eleverne til motion, samtidig med at vi fortæller, at det handler om, at raske børn løber for syge børn. Efter løbet får deltagerne et diplom, armbånd og juice. Og så håber vi at finde nogle gode løbere. Vi har jo gode traditioner for løbere på Holmegaardskolen. Blandt andet Connie Søltoft, der var på landsholdet, siger Claus Møller til Sjællandske.