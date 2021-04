Se billedserie Sct. Mortens Kirkes Guldkalv vil være med til at fejre Befrielsen, tirsdag 4. maj kl. 17. Foto: Anya Fog Pedersen

Sct. Mortens kirke mindes frihedens aften

Næstved - 29. april 2021

Der pyntes op med flag, og der bliver også sang og musik i Sct. Mortens kirke, når der er dobbelt op på markeringen af friheden tirsdag 4. maj.

- Vi skal fejre friheden og befrielsen fra besættelsesmagten og det lykkelige budskab, som danskerne modtog om aftenen 4. maj i 1945. Men vi skal så sandelig også fejre befrielsen, fra mange af de restriktioner, vi har levet under - i en eller anden form i mere end et år. 4. maj skal vi være glade og juble, for vi har grund til at fejre at vi går mod lysere tider, siger sognepræst Søren Fahnøe.

"Ven eller fjende" Han har været hospitalspræst på Slagelse Sygehus og været helt tæt på corona-skæbner. Tiden under pandemien har paralleller til tiden under Krigen. Også dengang fyldte angst og mørke tanke hverdagen.

Usikkerheden for de mennesker man mødte. Var det en ven eller fjende? I dag går man i buer udenom mennesker, for er de smittede eller raske?

Men hvad nu? Tiden efter Krigen var præget af forvirring og uforløste følelser. Daglige trusler og tvivl. Svigt kom til at præge datidens helte resten af deres liv, og i visse tilfælde også de følgende generationers.

Mange husker præcis, hvad de lavede den dag, statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde på tv. Coronaen ramte landet med dødsfald, og mennesker der døde i ensomhed, fordi de lå isolerede på dødslejet.

De oplevelser glemmer præst Søren Fahnøe aldrig, og hans mission er, at mennesker, der har brug for at tale om sygdom og død, kan henvende sig til Sct. Mortens kirke. En samtale og eller måske bare ro. Der er højt til loftet, og det er vigtigt at komme ud med tankerne og oplevelser. Tavsheden må ikke blive ved med at give ekko. Artiklen fortsætter under billedet

Friheden mindes fra Danmarks besættelse. Det værste var mørket, der kom udefra, og sneg sig ind i sindet. Pandemien har også haft mange mørke sider, så derfor er Sct. Mortens kirke klar til at holde en særlig højtidelighed kl. 17 på tirsdag 4. maj. På billedet ses præst Søren Fahnøe (tv) kirketjener Søren Boel og medlem af menighedsrådet Kamilla Glyholt. Foto: Jan Jensen

Flag, sang og lækkerier - Dørene til vores kirke, står som oftest åbne, siger Søren Fahnøe og konstaterer, at vi går lysere tider i møde.

Det handler om friheden. Lidt ligesom dengang 4. maj i 1945. Kirken bliver pyntet med bøgegrene og røde og hvide farver.

- Det bliver en festlig eftermiddag, hvor vi også holder en gudstjeneste, som ikke følger den helt almindelige form, men dog er respektfuld og lidt højtidelig. Og noget tyder på, at vi skal have lidt til ganen, I form af lækkerier, som man nød dem under krigen, fortæller Søren Fahnøe.

Kirkens ansatte glæder sig til, at kunne byde alle velkommen til at hylde dagen og livet.