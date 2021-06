Du kan hjælpe dig selv og kommunen, hvis du benytter den nye app, Perfect Waste, der guider dig til bedre affaldssortering. Foto: Næstved Kommune

Scan dit skrald og ramrigtigt i affaldsbeholderen

Næstved - 20. juni 2021 kl. 11:35 Kontakt redaktionen

Når vi fremover skal til at sortere noget mere, er det rart at vide om det lander i den rigtige affaldsbeholder.

Derfor lancerer Næstved Kommune nu en sorteringsapp, der skal hjælpe os med at genkende skraldet, så det lander til genanvendelse i stedet for i den store beholder til restaffald.

Den nye app hedder »Perfect Waste«. Her kan du scanne dine varer, og så fortæller appen, i hvilken beholder emballagen skal i.

Hvis du står med noget emballage og er i tvivl om, hvor det skal hen, kan du scanne varen via appen. Hvis den er registreret i systemets database, vil der blive vist et piktogram på skærmen, som fortæller, om varen eksempelvis skal i beholderen til restaffald, plast eller metal.

- Det er ikke en overordnet sorteringsguide. Den går helt ned på det enkelte produkt og den enkelte kommune. Meningen er at lære borgerne, hvordan man skal sortere affaldet, fortæller Jens Faarup, der er medudvikler af appen.

Send et billede ind Perfect Waste" er 100 procent dansk udviklet. Når du henter appen ned på din smartphone, er det vigtigt, du husker at vælge Næstved Kommune og indtaster din adresse. Selv om et flertal i Folketinget har besluttet, at kommunerne skal sortere i de 10 samme typer affald, er der forskel på, hvordan affaldet sorteres i de forskellige beholdere. Derfor er appen tilpasset og udviklet til den enkelte kommune.

Udviklerne bag appen anvender en database, hvorfra de modtager stregkoder på varer. Derudover har de manuelt scannet varer i supermarkeder som Bilka, Netto, Lidl, Aldi, Meny samt Coops butikker og lagt stregkoderne ind i systemet. Da appen er ny, vil der dog være varer, den ikke genkender. Hvis du scanner en vare, der ikke findes i appens database, vil der komme en besked op, hvor du får mulighed for at indsende et billede af produktet og dermed registrere varen i databasen.

- Der er garanteret en million stregkoder, vi ikke har registreret endnu. Det er her, borgerne kan hjælpe til ved at scanne deres stregkoder, så varerne bliver registrerede. Når borgeren sender et billede ind af en vare, er det ikke kun borgerne i Næstved Kommune, der får glæde af det. Det gør alle kommuner, der er tilmeldt appen, understreger Jens Faarup.

Klar 1. juli Det er desuden muligt at søge på en bestemt affaldstype i appen. Hvis ordet ikke findes, får udviklerne automatisk besked, så de kan tilføje det.

Appen forventes at være klar til at downloade i både App Store og Google Play fra den 1. juli, når den nye affaldsordning i Næstved Kommune starter, og vi alle sammen skal til at sortere i de samme 10 typer affald.