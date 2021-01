Efter ildspåsættelsen stak manden af fra huset, efter at have genet både sin samlever og hund væk. Det var derfor naboer, der opdagede flammerne og kontaktede brandvæsnet. Privatfoto

Satte ild til sit eget hus efter skænderi: Straffen står ved magt

Anklager Nanna Werther havde procederet for et år og otte måneders ubetinget fængsel. Derfor gik anklagemyndigheden i tænkeboks og overvejede, om dommen skulle ankes.

Nu har man besluttet sig for ikke at gå videre til landsretten, og straffen står derfor ved magt.

Efter et skænderi udøvede manden vold mod kvinden, inden han satte ild til sit lejede hus på Broksøvej, øst for Herlufmagle.

Ejendommen med tegltag og bindingsværk brændte ned til grunden. Også sidebygningerne blev ødelagt af den voldsomme brand, og der skete skader for et beløb på sammenlagt 2,8 millioner kroner.

Huset var ejet af Broksø Gods, og godsejer Cathrine Riegels Gudbergsen har oplyst til Sjællandske, at det er op til hendes forsikringsselskab at anlægge et civilt søgsmål mod manden for at få erstatning.