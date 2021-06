Sara Hyrm udtaget til EM i Oliva Nova

- Vi er meget beæret og stolte af at være udtaget til EM for 7.ne gang. Det er et kæmpe klap på skulderen efter alle de mange timers arbejde bag. Det ville ikke være muligt at kunne levere og være i toppen af ridesporten i alle de år uden al den støtte og teamet bag. Jeg er meget taknemmelig for alle der har støttet mig undervejs og gjort det muligt. Jeg vil gøre mit allerbedste for at tage medaljer med hjem, siger Sara Hyrm til Ugeavisen.