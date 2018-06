Billetsalget til Sanne Søndergaards nye show »Kontroltaber« er startet.

Sanne Søndergaard taber kontrollen i nyt show

Næstved - 04. juni 2018 kl. 18:03

- Det værste en kvinde kan gøre er at tabe kontrollen... Nej, det værste en kvinde kan gøre er at være kontrolfreak! Hun skal være afslappet, men hun skal have styr på tingene. Altså på en afslappet måde. Hvor hun har styr på tingene. Fik jeg nævnt, at hun skal virke afslappet!?

Sanne Søndergaard er én af Danmarks skarpeste samfundsrevsere. Hun laver komik med indhold og foredrag med humor. Og så har hun et anstrengt forhold til kontrol. For lidt kontrol er lig med katastrofer og kønssygdomme. Men for meget kontrol betyder, at folk ser dig som en pernitten perfektionist, en sygelig 12-talspige, en emsig kælling.

Det er emnet for Sanne Søndergaards kommende comedy show »Kontroltaber«. Turnéen runder Sydsjællands største kulturcenter, Grønnegades Kaserne Kulturcenter den 21. februar 2019, og billetsalget er startet.

- Jeg vil gerne udforske kontrolbegrebet i forhold til mænds og kvinders meget forskellige måde at forholde sig til det på. Både ude i samfundet - hvor kvinder ofte forventes at skulle kontrollere mænds adfærd - og hjemme i privaten, fortæller hun om showet.

- For nu, hvor jeg er i et fast parforhold - og tilmed er bonusmor til to - har jeg daglige udfordringer med kontroltab. Mand og børn har det jo med ikke altid at passe ind i, hvordan jeg forsøger at styre dagligdagen. Og så gælder det om ikke at tabe kontrollen over temperamentet, uddyber hun.

»Kontroltaber« følger i kølvandet på en række succesfulde shows, der alle kredser om emner som kønsroller, sociale koder og feministiske forundringer. Det seneste show »Sindssyg Kælling« fra 2017 spillede over hele landet, og både publikum og anmeldere var begejstrede. Billetter til Sanne Søndergaards nye show kan købes på www.gkkultur.dk, hos billetkontoret eller ved at ringe til billettelefonen på 55883950.