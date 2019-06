Se billedserie Johnni Reimar tog Karrebæksminde med storm i 2016. Foto: Robert Andersen

Sankthansfest bliver uden direkte Charlie-tv i år

Næstved - 06. juni 2019 kl. 05:48 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TV2 Charlie sender ikke live fra sankthans i ferieparadiset.

Det oplyser Mads Volck, redaktør på TV 2 Charlie, til Sjællandske.

Karrebæksminde har ellers i flere år været Fællesangs midtpunkt på live-tv, når partykongen Johnny Reimar, Johnny Logan, Keld & Hilda, Fede Finn og sågar Brødrene Olsen var på programmet sankthansaften på Den grønne Plads ved Kanalkroen.

- Da vi har ikke laver »Rockshow« i år, har vi på TV 2 Charlie besluttet, at der skulle ske noget nyt med Sankthans. Vi har været rigtig glade for at være i Karrebæksminde, men som kanal har vi altid et ønske om at forny os. Og her er det oplagt at skifte location, siger tv-redaktøren.

I 2017 ændrede sankthansfesten navn fra Fællessang til Rockshow og der blev ved den lejlighed skruet op for repertoiret. Dorte Kollo og Keld & Hilda blev skiftet ud med Lis Sørensen og Lars Lilholt.

Det skorter ikke på ros fra TV 2 Charlie, som har været glade for at sende fra vandkanten i det populære fiskerleje.

Populariteten har ikke mindst kunnet ses i antallet af gæster, der slog sig ned på Den grønne Plads og nød midsommeraftenen med velkendte kunstnere på scenen.

- Karrebæksminde er en super flot ramme om Sankthans. Det giver en masse stemning at optage i smukke omgivelser i vandkanten og vise vores dejlige land fra sin bedste (sø)side, siger Mads Volck.

Han afviser, at TV2 til tid og evighed har valgt Karrebæksminde fra til fordel for Egeskov Slot.

- Vi har være super glade for at være i Karrebæksminde, og det kan sagtens tænkes, at vi vender tilbage. Vi har ikke valgt Karrebæksminde fra. Vi har valgt Egeskov som ny ramme for at give programmet et nyt look, der også emmer af dansk tradition og sommer, siger Mads Volck.

Sjællandske erfarer, at lokale arbejder på at lave et sankthans-arrangement på Den grønne Plads. Dog i meget mindre udgave.

