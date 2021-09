Se billedserie En stolt og glad Fenja med prisen i den ene hånd og blomster i den anden. Privatfoto

Sangerinde jubler over pris og penge: Vil på skriveferie i Norge

Næstved - 21. september 2021 kl. 13:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

- Det er et virkelig dejligt skulderklap at få. Det er med til at give mig drivkraft til at blive ved og en tro på, at det, jeg gør, har betydning.

Sådan siger Fuglebjerg-sangerinden Freja Kristiansen med kunstnernavnet Fenja, efter hun har vundet prisen som »Årets Upcoming« ved brancheorganisationen DJBFA - Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorers uddeling.

- Jeg blev meget overrasket, og det kom fuldstændig bag på mig. Jeg er jo ikke et super etableret navn, så det betyder rigtig meget for mig, fortsætter hun.

Et springbræt Prisuddelingen fandt sted i Kodas lokaler i Nordhavn i København - et sted, der har en særlig betydning for 24-årige Fenja:

- Det var der, jeg for to år siden var til en workshop for sangskrivere, hvor jeg optrådte foran en jury. Et af de tre medlemmer havde forbindelse til en projektleder hos Sony, og det var på den måde, at jeg fik min pladekontrakt. Den aften blev et springbræt ind i musikverdenen for mig, så det var specielt at stå der igen og binde en sløjfe på det hele, forklarer hun.

Pladekontrakten betød, at det var muligt for Fenja at udgive albummet »Flugtdyr« tilbage i april, hvor Sjællandske også for første gang skrev om sangerinden. Siden har hun spillet en række koncerter hen over sommeren.

- Albummet har fået en god modtagelse fra både anmeldere og publikum, så det er jeg vældig glad for.

Tid er penge Med prisen som »Årets Upcoming« medfølger 10.000 kroner, som Fenja har en god idé om, hvad skal bruges til:

- Jeg vil bruge dem på en skriveferie. Jeg har en tanke om at tage til Norge, hvor jeg bliver vældig inspireret. Tid er jo penge, og nu har jeg råd til at holde skriveferie, hvor jeg kan fordybe mig i det. Jeg synes, det er rigtigt at bruge pengene på noget, der har med musikken at gøre, siger sangerinden.

- Jeg er allerede i gang med at skrive nyt materiale til mit næste album. Det er en proces, som jeg giver mig selv god tid til, tilføjer hun.

Fenja gav i juli koncert på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, og vil man opleve hende live i Næstved, får man chancen igen til kulturnatten 1. oktober. Her optræder hun i Boderne.