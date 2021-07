Se billedserie Der er ikke plads til 100 lys, så det kan heldigvis klares på andre måder. Borgmester Carsten Rasmussen er til 100 års fødselsdag hos Oda Nonbo. Foto: Jan Jensen

Sang og glade minder: Oda Nonbo fylder 100 år i dag

Næstved - 14. juli 2021 kl. 08:42 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Den danske sang er en ung blond pige... Sådan synger borgmester Carsten Rasmussen, og han sørger for at se på fødselaren, mens han synger de tre afgørende ord - sammen med resten af sangholdet.

Oda Nonbos 100 års fødselsdag fejres sammen med de 25 beboere på omsorgshjemmet Jasminvej 1. Det er 12. juni og lidt af en tyvstart, for det er først onsdag 14. juli hun fylder rundt, men byens borgmester var forhindret på dagen, og Oda Nonbo nyder både sangen og at have sin datter Lissi Nonbo og Carsten Rasmussen med til kaffe og lagkage.

Det er ikke alle, der får lov, men når man fylder 100 år, får man lov til at prøve borgmesterkæden. Oda Nonbo er både glad og stolt. Foto: Jan Jensen

Borgmesterens kæde Borgmesteren værdsætter at nå ud til de store runde fødselsdage. Udstyret med en nypudset borgmesterkæde og en overvældende buket. Oda Nonbo insisterer. Hun vil rejse sig for den pæne unge mand, der ønsker et varmt tillykke med fødselsdagen.

Oda Nonbo kigger på borgmesterkæden, og hun overraskes, da Carsten Rasmussen spontant tager kæden af: - Når man fylder 100 år, må man godt have lov at prøve borgmesterkæden, siger han og giver Oda Nonbo halskæden på.

Minder fra Nødebo Den yngste i barneflokken, Lissi Nonbo, er med ved sin mors side. Oda Nonbo smiler og er glad. Sammen mindes de gamle dage.

Oda Nonbo er født i Nordjylland. I Kvols ved Hjarbæk Fjord. Hun fandt sin Torvald Nielsen på landbrugsskolen i Lyngby. Kærligheden blomstrede og de flyttede sammen til Tibberupsminde i Nødebo. Her var Torvald bestyrer.

Pigen var "pyntet" Parret blev gift i 1943. Det var under krigen, men det unge par var ikke bange for tyskerne. Sønnen Christian blev født i Nordsjælland, inden familien flyttede sydpå til Skovgården i Udby. Her blev de næste to i børneflokken, Mogens og Finn født.

Sidenhen flyttede de endnu en gang. Denne gang til gården Hegnsholt i Ring, og her kom Karsten og Lissi til verden.

- Far sagde altid, at jeg var pynten. Drengene var nyttige til produktionen, konstaterer Lissi Nonbo.

Alle beboere på omsorgshjemmet på Jasminvej 1 er med til at fejre Oda Nonbos store runde fødselsdag. Den blev markeret to dage før tid, så borgmesteren også kunne deltage. Foto: Jan Jensen

Mor klarede det hele Hun smiler, og ser på sin mor. Oda Nonbo kan godt lide, når snakken falder tilbage på den svundne tid.

Det var dengang, hvor hele familien måtte gå til hånde: - Mor passede på os små, og senere på børnebørnene, mens hun også tog sig af køer og grise. Hun har altid været utrolig aktiv og omsorgsfuld, siger Lissi Nonbo.

Hus til forældrene Nonbo er et kendt navn i Sydsjælland. Karsten Nonbo er kendt fra politik og Finn Nonbo med forstand på det elektriske. Finn Nonbo overtog den fædrene gård, og da det blev tid, gik de fem søskende sammen og opførte et nyt hus til forældrene i nærheden af Hegnsholt.

I 2005 døde Torvald, og året efter flyttede Oda Nonbo ind i en ældrebolig i Mogenstrup. Her nåede hun akkurat at fylde 90 år, inden hun tog hul på en ny tilværelse på Jasminvej 1 i Næstved.

Mere fødselsdag Her trives hun godt, og har lært at leve under en pandemi. Oda Nonbos mor mistede sin første mand og to børn til den spanske syge. Dengang var der ingen vaccine.

Heldigvis er meget anderledes i dag. Dog er sangene ikke helt så muntre som i gamle dage, hvor hits som "Vi Skal Gå Hånd I Hånd" handlede om lykkelig kærlighed.

Fællessangen er forbi. På selve Oda Nonbos fødselsdag 14. juli samles familien til fødselsdag hjemme hos Lissi Nonbo. Christian og Finn lever ikke længere.

Oda Nonbo har dog stadig Mogens, Karsten og Lissi. Hertil 13 børnebørn, 28 oldebørn og 2 tipoldebørn.

Datteren Lissi Nonbo er stolt af sin mor Oda. Foto: Jan Jensen