Kim Fupz Aakeson har skrevet manuskript til filmene Okay og Den Eneste Ene. Han har besøgt Maries Rum på Rønnebæksholm, og man kan høre hans historie om dengang han fik en sodavand af sin far på en tirsdag. Det var dér, han fik af vide at mor og far skulle skilles. Foto: Lisbet Pedersen

Sandhed - usikke og sodavand på en tirsdag

Vitello-serien har gjort den 63-årige forfatter, dramatiker og tegner kendt, og mange behøver kun at et af følgende citater for at genkende filmen: "Hvis jeres sexliv var et dyr, hvilket dyr var det så" og "hvis det var et spil Ludo, var du slået hjem nu".

I podcasten fortæller han en historie fra 2004: - Tsunamien fik mange til at takke deres skæbne for, at de overlevede, men for mig bekræftede katastrofen i Asien, at tilfældighederne råder. Min datter og jeg ville have holdt jul på Phi Phi Island, hvis ikke min far var død. Da han døde, besluttede vi at udskyde rejsen til januar, for at min mor ikke skulle være alene den første jul uden far.