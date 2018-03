Sjællandske var til åbent hus på gymnasiet, da de åbnede tilbage i 2016. Nu er hverken lærer Leif Andersen eller eleverne på skolen.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Samtlige lærere på muslimsk gymnasium er fyret

Næstved - 23. marts 2018 kl. 08:54 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er forundrede over, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mener, at så mange af os ikke har de rette kompetencer, siger tillidsrepræsentant på Hindholm STX i Fuglebjerg, Anders Bæk Simonsen til Sjællandske.

Læs også: Ringe undervisning lukker muslimsk gymnasium

Udtalelsen kommer efter, at gymnasiet siden mandag har haft lukket for undervisningen som følge af, at de har mistet deres statsstøtte og godkendelse til at foretage undervisning. Dermed er samtlige gymnasiets lærere fyret.

I tirsdags var de 40 elever og forældre på skolen til møde i Undervisningsministeriet omkring deres fremtidige skolegang.

Ministeriet forklarer, at de arbejder på at få eleverne i andre gymnasier i området.

I et brev fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet fremgår det, at lærerne på Hindholm STX slet ikke har de faglige kompetencer, det kræver at være gymnasielærere. Den formulering stiller Anders Bæk Simonsen sig uforstående over for.

- Vi føler, at vi kollektivt i lærergruppen har den faglige kvalitet, der skal til. Vi er alle uddannede fra universitetet og flere af os underviser også på andre gymnasier, udtaler tillidsrepræsentanten.

Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har vurderet lærergruppen som en samlet enhed, og derfor er det nu op til den enkelte lære at rette henvendelse til styrelsen for at høre, hvor de selv står i vurderingen. Anders Bæk Simonsen fortæller, at den proces er i fuld gang.

Han vil dog ikke udtale sig nærmere om sagen, men henviser til Hüseyin Aydemir, der er formand for bestyrelsen på Hindholm STX. Bestyrelsesformanden er dog ikke vendt tilbage på nogle Sjællandskes mange henvendelser.

