Tina Renneberg, SFO leder på Susåskolen (tv.) og områdeleder i dagtilbud Nord Bettina Dyrvig glæder sig over samarbejdet og håber, børnene får glæde af, at der fremover bliver mere fokus på hverdagsfærdigheder i både dagtilbud og indskoling. Fotos: Mia Than West

Samarbejde mellem dagtilbud og skole skal give børnene kompetencer for livet

Af Mia Than West

Hvordan er det lige, man lærer sit barn at blive selvhjulpent eller at kunne tackle modstand? Og hvordan bliver man en god kammerat og lærer at koncentrere sig?

Som forælder vil man det bedste for sine børn og give dem de bedste muligheder og færdigheder til at kunne klare sig godt i livet. Men det er ikke altid lige nemt at navigere rundt i en verden fuld af forventninger og indtryk.