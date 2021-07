Samarbejdet drejer sig i første omgang om administration og de to kommuner bevarer den fulde kontrol over, hvad der skal prioriteres inden for kommunegrænsen. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Samarbejde frigiver millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samarbejde frigiver millioner

Næstved - 02. juli 2021 kl. 08:16 Af Arne Svendsen & Anita Corpas Kontakt redaktionen

Forsyning: Forsyningsselskaber i Næstved og Slagelse indleder tæt samarbejde, der frigiver midler til at styrke fremtidens krav til et forsyningsselskab, siger direktør i NK-Forsyning.- Hvis vi ikke laver et samarbejde, så vil vi ikke kunne bevare lokale forsyningsselskaber i Sydvestsjælland.

Læs også: Fagforening har i årevis kendt til ballade på gymnasium

Så kontant opgør administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning situationen i kølvandet på en udsendt meddelelse om, at NK Forsyning i Næstved og SK Forsyning i Slagelse indleder et tæt samarbejde.

Byrådene i Næstved og Slagelse har netop godkendt, at de to kommunalt ejede forsyningsselskaber kan samle deres personale i et nyt fælles serviceselskab.

- Der er endnu ikke taget stilling til, om det nye fælles serviceselskab skal placeres i Slagelse eller Næstved. Ved samlingen vil der kunne spares et antal administrative medarbejdere, siger Henrik Birch, der dog ikke vil sætte tal på dette.

Frigiver millioner Imidlertid vil det fælles samarbejde om en række enslydende administrative opgaver kunne frigive op imod seks-syv millioner kroner til opgaver, fremtiden stiller krav om, siger administrerende direktør Steen Lindhardt fra NK-Forsyning.

Det betyder, at der er i første omgang etableres der fælles opgaveløsning indenfor økonomi-, kundecenter- og koncernserviceområderne.

- Fremtidens krav til blandt andet grøn omstilling, GDPR og kommunikation gør, at vi har brug for at effektivisere det administrative arbejde uden at skulle forringe vores service overfor brugerne.

Store sparekrav Det nye samarbejde har sit udspring i ejernes og bestyrelsernes ønske om at kunne fastholde og udvikle organisationernes kompetencer. Samtidig med at de statslige krav om effektiviseringer imødekommes.

- Fra statens side stilles der krav om besparelser på omkring 20 millioner kroner indenfor de næste fire-fem år.

- Det kan vi ikke klare alene i SK Forsyning. Derfor er det nødvendigt med samarbejde, som også vil kunne betyde, at vi nu kan ansætte medarbejdere til opgaver, som hver af de to forsyningsselskaber hidtil har været for små til at ansætte folk til hver for sig, siger Henrik Birch.

Samarbejdet har været forberedt over halvandet år i de to bestyrelser, hvor både politiske repræsentanter som medarbejder- og forbrugerrepræsentanter har anbefalet etableringen af serviceselskabet.

Fuld kontrol i kommune Fællesskabet retter sig imod selve opgaveløsningen og ikke beslutninger om, hvilke opgaver, der skal løses. På den måde bevarer de to ejerkommuner den fulde kontrol over, hvad der skal prioriteres inden for egen kommunegrænse.

- Det giver os nogle åbenlyse muligheder for at udnytte både viden, kompetencer og ressourcer effektivt og rationelt i det nye fællesskab, siger administrerende Steen Lindhardt fra NK-Forsynning.

Tilfredse borgmestre - Det er en meget vigtig og fremsynet beslutning byrådene har truffet, siger Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S).

Borgmester John Dyrby (S) fra Slagelse er enig.

Samarbejdet ventes realiseret i et ny selskab i løbet af foråret 2022.

relaterede artikler

Ubetænksomme forældre sender 32 børn hjem fra fodboldskole 01. juli 2021 kl. 04:34