Sallys far gæster biblioteket

Mange danske børnefamilier kan slet ikke få nok af de sjove billedbøger om far, Sally og lillebror Eddie. Det er ikke altid nemt at være Sally. For Sallys far er både sygt pinlig og temmelig fjollet - det synes Sally i hvert fald.

Men Sallys far er faktisk ret sjov, i hvert fald hvis han selv skal sige det. Og heldigvis ved både Sally og Eddie godt, hvordan de skal håndtere far, når det kammer lidt over for ham. Sallys far er bramfri, politisk ukorrekt og fri for løftede pegefingre og speltboller - og så gider han at lege. Han er sådan en forælder, som voksne drømmer om at være og sådan en far, som alle børn drømmer om at have.