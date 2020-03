Varehusene er så store, at det kan lade sig gøre ikke at stå for tæt sammen, når man er ude at handle, mener pressechef i Salling Group Kasper Reggelsen. Foto: Robert Andersen Foto: Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Salling: Vi kan ikke sætte loft på antallet af kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Salling: Vi kan ikke sætte loft på antallet af kunder

Næstved - 15. marts 2020 kl. 20:05 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom regeringen opfordrer til, at man maksimalt er 100 mennesker samlet på ét sted, så kan Salling Group ikke love, at antallet af handlende i deres Bilka-, Føtex- og Nettobutikker ikke overskrider anbefalingerne.

Ifølge pressechef i Salling Group Kasper Reggelsen er det ikke en optimal løsning med for eksempel et nummersystem eller lignende for at være sikker på, at der ikke er mere end 100 mennesker i den samme butik på samme tid.

- Vi vil gerne undgå, at folk stimler sammen. Også udenfor butikkerne. Og butikkerne er så store, så folk kan spredes ud over et stort areal, og så kan vi på den måde sikre god afstand mellem alle, siger han.

Ifølge ham bliver der i alle Salling Groups butikker skiltet med, at man skal holde god afstand til andre handlende og personale, og at man skal huske den gode håndhygiejne.

- Vi har et ansvar for at holde butikkerne åbne, så folk kan handle, hvad de har brug for, siger han.

Han understreger, at de følger udviklingen løbende og er i dialog med relevante myndigheder.

Vil sprede folk ud

Udover at huske handlende på den gode håndhygiejne, så opfordrer Salling Groupe også folk til at handle på skæve tidspunkter.

- Vi håber, at folk vil handle i ydertimerne, og hvis folk alligevel er hjemme i dagtimerne, så håber vi på, at de vil handle midt på dagen og ikke i eftermiddagsbølgen (når folk får fri og skal ud og handle, red.), siger Kasper Reggelsen.

For at få flere til at handle uden for myldretiden har Salling Group valgt at udvide åbningstiderne i visse Netto og Føtex-butikker.

- Vi har ikke i sinde at lukke eller indskrænke åbningstiderne i nogle af vores butikker, for det vil netop medvirke til, at folk samler sig, som vi ellers skal undgå, siger han.

Da Mette Frederiksen onsdag aften meddelte, at størstedelen af de offentligt ansatte skulle være hjemme fra på mandag, og samtidig opfordrede privat ansatte til at arbejde hjemme i det omfang, det er muligt, oplevede dagligvarebutikkerne en enorm bølge af handlende, der ville sikre sig at have nok toiletpapir og gær, hvis samfundet skulle lukke helt ned.

Kasper Reggelsen forsikrer, at der er varer nok til alle. Ifølge ham er hamstringen aftaget en smule, og folk er begyndt at handle mere normalt ind.