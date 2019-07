Se billedserie Sjællandske fortalte historien om Karin Kamskard tirsdag 23. juli. Nu ser det ud til, at politikerne i byrådet tager initiativ til at få et faste greb om de sager, der trækker ud. Illustration: Robert Andersen

Sagsbehandling tog otte år: Nu kræver politikere handling

Næstved - 25. juli 2019

Syltekrukke, grotesk, beskæmmende, uacceptabelt.

Sådan lyder det fra en række byrådspolitikere efter Sjællandskes historie tirsdag om Karin Kamskards bådebro i Karrebæksminde.

De er alle enige om, at der må gøres noget, for at undgå at sagerne trækker i langdrag.

Et forslag lyder på, at alle sager i forvaltningen som ikke er behandlet færdig efter 12 måneder, skal forelægges politikerne. På den måde er de relle beslutningstagere informeret og kan træffe en beslutning, hvis det er muligt.

Greb om den lange ende

Sagen tager udgangspunkt i Karin Kamskards lille bådebro i Karrebæk Fjord. Hun bad om lov til at fjerne den gamle bådebro, der var rådden og etablere en ny.

Af ikke helt klarlagte årsager tog det Næstved Kommune otte år at komme frem til, at det var ok at anlægge en ny bådebro.

- Man skulle tro, at det var en Storebæltsbro, jeg ville anlægge, sagde hun til Sjællandske.

Det var det ingenlunde - bare en 11 meter lang træbro mellem sivene.

Leder af afdelingen for Vand og Natur i Næstved Kommune Niels Hav Hermansen kaldte det en vanskelig sag - han var dog ikke villig til at gå i detaljer.

- Jeg kan ikke gå i detaljer med sagens enkeltheder, for der er mange. Men generelt kan man sige, at når der i en sag både er flere myndigheder (Kystdirektorat og kommune) inde over behandlingen, klager til klagenævn, uenige naboer og lidt misforståelse fra ansøgers side, så er vi ude i en cocktail, der giftig for sagsbehandlingstiden, meddelte han i et skriftligt svar til avisen.

Den køber politikerne ikke - de vil have fat i den lange ende.

En række byrådspolitikere mener, at sagen har taget groteske dimensioner, og at der skal gøres noget for at få sagsbehandlingstiderne ned, da ingen kan være tjent med at vente så længe

Der tegner sig et flertal i byrådet for for at få bedre politisk hånd i hanke med de sager, der trækker ud.

Gruppeformand i Venstre Kristian Skov-Andersen mener, at Karin Kamskards-sagen er helt uacceptabel.

- Jeg er helt enig med Elmer Jacobsen (se modsatte side). Hvis en sag ligger over et år, skal den op i byrådet eller i Økonomiudvalget, siger han.

Han mener, at der er et problem, og det skal der gøres noget ved.

- Jeg ved ikke, om der er nogle, der har modarbejdet sagen, eller om den bare har været svær, men alle har krav på en professionel behandling, siger han.

Det konservative byrådsmedlem Helge Adam Møller er enig. Han kalder sagen grotesk og urimelig.

- Jeg kan godt forstå, hvis den dame er blevet gråhåret af den sag. Det burde være klaret på et par måneder, siger han.

Helge Adam Møller er med på, at de langtrukne sager skal op til politisk behandling, men han mener, at et år er for lang tid.

- Det burde være efter et halvt år. Jeg så helst, at det var efter tre måneder, siger han.

Læs resten af artiklen i Sjællandske.