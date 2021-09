Sagen om Elene: Kampen om sandheden og de 300.000 kroner

Historien om Elene Nielsen kort

Sjællandske fortalte i november 2017 historien om den nu 28-årige Elene Nielsen, der i store dele af sin barndom har levet i det, hun selv kalder et helvede fyldt med vold og seksuelt misbrug.

Avisens gennemgang viste, at Elene Nielsen allerede, fra hun var ganske lille, viste tegn på, at hun ikke havde det godt. Det lykkedes dog aldrig myndighederne at oprulle sagen. Efterfølgende kom det frem, at hun var blevet seksuelt krænket af en lang række mænd, og at hun var blevet mishandlet og vanrøgtet af sin mor.

I dag er hun stadig invalideret af oplevelserne i sin barndom, og det er svært for den unge kvinde at finde fodfæste i livet. Hun har en lang række af diagnoser - blandt andre borderline, ADHD, OCD og spiseforstyrrelse og en lang række fysiske symptomer.

Efter en afgørelse i Ankestyrelsen blev Elene Nielsen bevilget førtidspension i januar 2019.

I juli 2018 stævnede Elene Nielsen Næstved Kommune for omsorgssvigt med et krav om 450.000 i tortgodtgørelse. Kravet blev afvist af Børne- og Skoleudvalget og Elene Nielsen og hendes advokat søgte Civilstyrelsen om fri proces for at kunne anlægge en retssag mod Næstved Kommunen.

Civilstyrelsen afviste ansøgningen, hvorefter der blev klaget til Procesbevillingsnævnet som 10 december kunne meddele, at der var bevilget fri proces, men kun for et søgsmål på 300.000 kroner.