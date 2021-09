Se billedserie Retten i Næstved lagde mandag lokaler til sagen mod Ole Nørrelund Hansen, der handler om pilerensningsanlæg. Foto: Carsten Lysdal

Sag om pilerensning kan ende i landsretten

Næstved - 06. september 2021 kl. 19:30 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det er på alle måder en lortesag.

Den handler om spildevand fra 59 husstande ved Klinteby lidt nord for Karrebæksminde ved Næstved, og nogle, der ikke bare føjer sig.

Stemningen var ikke god mandag morgen i retssal 4 ved Retten i Næstved.

Der var langt flere tilhørere, end der var stole, og dommeren var ikke til sinds at bøje ret meget. Der var det antal stole som coronarestriktionerne tilskriver, slog hun fast, men bøjede sig dog en smule og tillod to stole mere. Det fik flere til højlydt at protestere og ville klage til retspræsidenten.

Da der kom ro på igen, fik anklageren ordet.

Gammel sag, nye bøder Sagen mellem Ole Nørrelund Hansen og Næstved Kommune handler om rimelighed, miljø, spildevand og pilerensning. Samt en masse tekniske detaljer og juridiske spidsfindigheder.

Den går mere end ti år tilbage, men er først spidset til de sidste to år.

Næstved Kommune har meldt Ole Nørrelund Hansen til politiet for ikke at efterkomme et påbud om at udskifte sin bundfældningstank. Artiklen fortsætter under billedet.

I princippet er det ganske enkelt med et pilerensningsanlæg. Spildevandet er næringsstoffer, som piletræerne fortærer, mens det rene vand bare fordamper. Foto: Kristine Amalie Linnet

Det skal han gøre ifølge Spildevandsbekendtgørelsen §30 og Miljøbeskyttelsesloven §30, mener Næstved Kommune, politiet og anklagemyndigheden.

Og derfor er sagen endt i retten, for Ole Nørrelund Hansen mener ikke, at det forholder sig, som anklagemyndigheden mener.

Han står til en bøde på 5.000 kroner og månedlige tvangsbøder på 2.000 kroner, indtil han makker ret.

Hjælpsom dommer Ole Nørrelund Hansen har valgt selv at føre sin sag - han er statsautoriseret revisor og mener sig nok i stand til at læse en lovtekst. Han har dog en bisidder - Andras Borring - med, der er advokat.

Det accepterer dommer Tine Bransholm Ginnerup, som i øvrigt er ganske hjælpsom over for den tiltalte under retsmødet.

Ole Nørrelund Hansen har en bundfældningstank på sin grund, der er fra år 2000, og som alt at dømme fungerer upåklageligt.

For at undgå at der jævnligt løber - ja, undskyld udtrykket - pis og lort ud i Smålandshavet fra en række boliger ved Klinteby, besluttede 59 husstande at etablere pilerensningsanlæg. Her foregår alt i et lukket kredsløb. Tørstoffet bliver samlet i bundfældningstanken, mens resten løber over i et lukket kredsløb i pilerensningsanlægget, hvor spildevandet bliver til vanddampe og piletræer.

Tidligere måtte kommunen til tider lukke dele af stranden, da vandet var forurenet med afføring.

Fornuftigt? Striden handler så om bundfældningstanken. Den skal ifølge loven være CE-mærket. Det er Ole Nørrelund Hansens ikke, men ingen har kunnet påvise, at hans tank ikke fungere efter hensigten, men Næstved Kommune insisterer på, at den skal være CE-mærket - en udskiftning af tanken vil ifølge Ole Nørlund Hansen løbe op i et sted imellem 20.000 og 30.000 kroner.

Biolog Pia Jeppesen, Næstved Kommune, har været sagsbehandler på sagen og var indkaldt som vidne.

Hun fortalte, at de gik frem efter loven, og hun havde flere gange kontaktet Naturstyrelsen for at høre, om man kunne dispensere fra lovgivningen, og svaret var nej. Artiklen fortsætter under billedet.

Hvad er CE-mærket? Fakta

CE-mærkningen beviser, at et produkt er blevet vurderet af producenten til at opfylde EU’s krav om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.



Mærkningen gælder for produkter, som fremstilles hvor som helst i verden, og som markedsføres i EU.



Kilde: EU

Hun havde sågar i en skrivelse forklaret Naturstyrelsen, at der ikke ville være en miljømæssiggevinst ved at kræve, at Ole Nørrelund Hansen skiftede til en CE-mærket tank.

Når det ikke er muligt at dispensere, så må Næstved Kommune insistere på, at Ole Nørrelund Hansen overholder loven og skifter til en CE-mærket tank.

Det er jo ikke nødvendigt Ole Nørrelund Hansen mener ikke, at det er nødvendigt i sidste ende overhovedet at have en bundfældningstank, når man har et pilerensningsanlæg, og han mener heller ikke, at der står noget i lovgivningen, der indikerer, at man skal have tanken.

Biolog Pia Jeppesen mener, at når ansøgningen om etableringen indeholder en bundfældningstank, og det er det kommunen har god-kendt, så skal tanken også overholde lovgivningen.

- Jeg kan ikke se, at der kan gives tilladelse til at gøre det uden tank. Det er det, Miljøstyrelsen anbefaler, siger hun.

Derfor mener hun, at politianmeldelsen var på sin plads.

I Landsretten Ole Nørrelund Hansen fortalte i retten, han mener, at det at bede ham om at udskifte en bundfældningstank til en udgift på op til 30.000 kroner uden nogen påviselig miljømæssig gevinst er et brud, på det man kalder proportionalitetsprincippet.

Dette synspunkt var anklageren ikke enig i.

Hun mente, at kravet var proportionelt, og så påpegede hun, at der også er noget, der hedder lighed for loven - så hvis andre bliver pålagt at skifte deres bundfældningstanke, så skal Ole Nørrelund Hansen også. Artiklen fortsætter under billedet.

Hvad er proportionalitetsprincippet? Fakta

Proportionalitetsprincippet beskrives i dansk ret primært som det forhold, at der skal være en rimelig balance mellem de indgreb, som den retsundergivne - for eksempel en borger - udsættes for, og de hensyn og målsætninger, der begrunder de pågældende indgreb.



Som synonym anvendes undertiden begrebet »forholdsmæssighed«, der i sig selv også kan være en del af proportionalitetsprincippet eller vice versa.

Kilde: SDU

Dommer Tine Bransholm Ginnerup har nu en uge til at gøre brættet op.

Dommen vil blive afsagt mandag 13. september kl. 13 uden retsmøde.

- Hvis jeg taber, så ryger den lige i landsretten. Det er helt urimeligt, sagde en kamplysten Ole Nørrelund Hansen til Sjællandske efter mandagens retsmøde.

Af de 59, der oprindeligt var med i gruppen der indførte pilerensning har de 50 skiftet deres tanke, fortæller Steen Brabrand Rasmussen - en pioner inden for pilerensningsanlæg i Danmark - der følger sagerne,

Der skulle efterfølgende mandag være kørt en lignende sag mod Mette Lørup fra Klinteby, men Steen Brabrand Rasmussen, fortæller til Sjællandske, at den sag blev udsat, da den tiltalte ikke havde modtaget alle papirer i sagen ved en fejl.

Steen Brabrand Rasmussen - en pioner inden for pilerensningsanlæg i Danmark følger sagerne fra Klinteby meget nøje. Foto: Jens Wollesen

