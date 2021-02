Sagens anklager procederede for otte måneders ubetinget fængsel samt udvisning fra Danmark med indrejseforbud i seks år til den 18-årige, ligesom der var økonomiske erstatningskrav imod ham. Nu kan han ånde lettet op. Privatfoto

Sag om bilbrand endeligt afgjort

Næstved - 26. februar 2021 kl. 07:14 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Efter vidneafhøringer troede politiet, at de havde fundet frem til den skyldige, der om natten søndag den 13. september sidste år satte ild til seks biler, som holdt parkeret på en p-plads i det østlige Fensmark. Der var tale om en 18-årig statsløs palæstinenser fra Syrien, men han blev i januar frikendt ved Retten i Næstved.

Det skete med dommerstemmerne 2-1, og derfor var der en vis formodning om, at sagen muligvis kunne ende i Østre Landsret. Efter at have gransket resultatet er statsadvokaten dog nu kommet frem til, at det ikke kan svare sig at tage sagen videre, og dermed går den 18-årige endegyldigt fri.

Skader for 800.000 Det var et vidne, der havde set den 18-årige på gaden kort forinden ildspåsættelsen, hvor der skete skader for næsten 800.000 kroner. Fire biler udbrændte helt, mens to andre køretøjer også blev beskadiget af strålevarmen.

Et andet bevis, der blev fremlagt i retten, var, at en politihund kort efter snusede rundt i området og markerede ved havelågen indtil den 18-åriges bolig, som han deler med sine forældre og brødre.

Den tiltalte forklarede selv, at han havde været ude at køre rundt med en kammerat, hvor de havde besøgt forskellige venner. Han var blevet sat af ved sin bopæl omkring klokken 4.20, næsten en halv time efter branden. Den forklaring blev bakket op af den tiltaltes forældre, som begge vidnede under retssagen.

De to dommere, der endte med at frikende den 18-årige, hæftede sig især ved, at der ikke var nogen tekniske beviser i sagen.

