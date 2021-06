Se billedserie Holdbillede af Reaktor Næstveds fodbold. Kristian Fahnøe står yderst til venstre på bagerste række). Privatfoto

Særligt »næver« udtryk er fra Roskilde

Næstved - 08. juni 2021 kl. 16:45 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Det særlige udtryk »Næver foræver, you næver walk alone« stammer fra sportens verden og fra ungdomsmiljøet i 90'erne. Sjællandske Næstved har tidligere talt med graffitikunstner og afdelingsleder i Næstved Ungdomsskole; Claus Michael Pedersen, og forhenværende assisterende landsholdstræner Peter Bonde, der begge husker udtrykket for rap-miljøet og sportsbanerne i Næstved. Også byens superfan Kim Broskov Frederiksen, der startede Næstveds første fanklub: The Green Heaven med 250 medlemmer, har hørt udtrykket på bænkene i Næstved boldklub.

Nu viser det sig, at udtrykket tilsyneladende har endnu en oprindelse.

I hvert fald ifølge bysbarn Christian Fahnøe, der i dag bor i Valby.

Det er faldet ham for brystet, at han og hans bror, Mikkel i den tidligere artikel ikke er blevet krediteret for det udtryk, som superfan fra Næstved, Kim Broskov Frederiksen ganske rigtigt har forklaret, er planket fra Liverpool.

Fandt på slagord -Det faldt mig for brystet, at min bror og jeg ikke er krediteret for »Næver foræver, You næver walk alone«, for udtrykket er oprindeligt blev til en nat i 90'erne oven på en vidtløftig bytur, siger Kristian Fahnøe.

Han fortæller, at det var 2. juledagsnat, hvor der som sædvanligt var julerock i Musikstalden. Stedet, hvor alle der er flyttede fra byen, den gang kom hjem og mødets i julen.

Ud på de sene timer, gik turen hjemad mens det glade selskab legede med ordene.

- Vi gik hjem gennem gaderne og jokede med at erstatte »never« med næver i sangen »You'll never walk alone«, siger han.

»You'll Never Walk Alone« stammer oprindeligt fra musicalen Carousel fra 1945, der er skrevet af Rodgers og Hammerstein.

Imidlertid er den version, vi kender bedst, fremført af Gerry and The Pacemaker i 1963, og er nærmest blevet synonym med Liverpool FC, som også har titlen integreret i deres logo.

Lige siden synger publikum sangen ved hver kamp, når holdene går på banen.

- Vi sagde det nærmest for sjov, mindes Kristian Fahnøe og forklarer, at udtrykket pludseligt blev til et tilbagevendende slagord.

Og så endte det på Roskildefestivalen.

- Der har jeg hørt det flere gange. Det var i virkeligheden dér, det fik sin udbredelse, siger han.

Vilde med fodbold Som det er med mange næstveder, så var også Kristian og hans bror glade for fodbold, og de fulgte Næstved tæt. I starten af nullerne stiftede han sammen med sin bror fodboldklubben; Reaktor Næstved, der havde hjemme i København og var en klub der gennem 15 år var samlingspunkt for næstveder, der er flyttet til København.

Tilhørsforholdet til Næstved blev især understreget af, at spillerne i perioder reklamerede for Næstved Kommune med sloganet »Mærk Næsted«. Klubben var desuden i flere omgange sponsoreret af virksomheder fra Næstved.

Kristian Fahnøe beretter også om netop den særlige humor og selvironi, der kendetegner næstvederne.

- »Næver foræver« har dobbelte betydning. For eksempel er det aldrig for evigt for hverken klubben eller for byen. I den henseende er Næstved altid blevet forbigået. Alligevel har vi en selvironisk distance til at være den evige to'er i Næstved, siger han.

Altid Næver Imidlertid er det et faktum, at selvom man flytter fra Næstved, så slipper man ikke byen.

- Næstved er sådan en slags by, der næsten er for lille til at være stor og for stor til at være lille, siger Kristian Fahnøe, som betegner sig selv som usandsynlig stolt af sit ophav.

- Sådan er vi - også selvom vi aldrig rigtig er blevet til noget. Mange flytter til Købenavn, men fællesskabet holdes ved lige, pointerer han.

- Jeg er også een af dem, der husker, at det netop var rap-gruppen »Hvid Sjokolade«, der på en meget opløftende måde talte hele egnen op med sin selvironiske distance, siger Kristian Fahnøe og giver et eksempel på den humor og selvironi, der præger mentaliteten i byen;

- Nåja, når der andre steder bliver fremhævet rytterstatuer, så praler vi faktisk af, at vi har Danmarks mindste rytterstatue.

Baggrund om Næver-serie Slagordet »Næver foræver - you næver waLk alone« har sin begyndelse i ungdomskulturen og i området omkring Næstved boldklub - og er blevet kendt på Roskildefestivalen. Udtrykket er planket fra Liverpool.

Siden har næstveder og stand-Upkomiker Heino Hansen lavet podcastserien »Nyt fra Næveren« foruden et TV2-program om sin far Bjarne Hansen fra Næverly Hills.

Hvid Sjokolade Det forlyder, at »Næver foræver« blev genopfundet af det lokale hiphopband »Hvid Sjokolade«« tilbage i 90'erne, og dengang Næstvednationen ikke var helt gode i 1.division.

De hypede udtrykket »Lige ud af Næstved - ikke af beton, det er dér, du er vokset op«, frit oversat fra kendte rapper-idoler fra gaderne i New York.

- »Hvid Sjokolade« blev landskendt og skabte kult. De tre lokale rapperdrenge; Niels Henrik Gerts, Tommy Bredsted og Lasse Lindholm Nielsen skabte stolthed i ungdomskulturen. En status, der holder den dag i dag,

