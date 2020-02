De radikale byrådsmedlemmer maner til besindighed. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sælg ikke skindet før bjørnen er skudt

Næstved - 03. februar 2020 kl. 16:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Den udligningsmodel, som ligger nu, vil være et plus på 118. mio kroner for Næstved, formodentlig minus et stort millionbeløb, som kommunen pt. får i finansieringstilskud; det risikerer at falde bort med udligningsreformen.

Udligningsmodellen er indtil videre et udspil fra regeringen! Det er meget vigtigt at huske, før vi sætter etiketter på til, hvad de nye penge skal bruges til.

Men et forslag som det foreliggende vil give os lidt ro i maven, for så vil grundlaget for at opfylde vores vision for kommunen bedre være til stede.

Borgmesteren siger, at der gennem mange år har været massive besparelser : Det er faktisk lykkes byrådet i enighed at komme igennem de første år af byrådsperioden uden store generelle besparelser- vi fik modsat fjernet den generelle 1%-besparelse på alle områder. Dernæst er stort set alle områder enten holdt på samme udgiftsniveau eller opjusteret. Der er lavet omprioriteringer og effektiviseringer, ja, men der er også tilført nogle områder nye midler og vilkår.

Og så skal det være helt klart, at når underskuddet i 2021 er planlagt til at være over 100 mio kroner, så skyldes det primært en meget stor én gangs udgift med ophøret af en leasingaftale fra fortiden (Birkebjerg), der nu skal købes tilbage: Fædrenes synder nedarves på sønner.

Radikale Venstre håber naturligvis på, at udligningsreformen vil tilføre os mange flere penge - penge som kan være med til, at vi kan opfylde den vision og de langsigtede mål vi i Byrådet i starten af perioden satte for vores kommune: Et klart fokus på børnenes vilkår.

Så derfor er vi ikke helt på linie med borgmesteren, der bl.a. melder ud, hvor han synes at evt. nye penge skal gå til og især, hvad de ikke skal bruges til.

Det har vi faktisk allerede en plan for i vores vision.

Lars Hoppe Søe

Klaus Eusebius

Jakobsen

Den Radikale Byrådsgruppe I Næstved Byråd