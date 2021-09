Se billedserie Søndag morgen var flere vejviserskilte blevet fjernet eller vendt rundt og der var hældt glasskår tværs over Digegårdsvej ved Skafterup. Privatfotos

Sabotage mod cykelløb: Skilte fjernet og glasskår på vejen

Næstved - 14. september 2021 kl. 14:18 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Gennem flere år har en eller flere ondsindede personer forsøgt at sabotere motionscykelløbet Værtens Mindste Broløb ved at fjerne eller vende skiltene, så cykelmotionisterne bliver ledt på vildspor i terrænnet.

Søndag var den gal igen. To dage forinden havde arrangørerne Karrebæk IF sat vejvisningsskilte op på hele ruten, men da formanden for idrætsklubben Freddy Lindahl tidligt søndag morgen kørte ruten igennem kunne han konstatere, at en række skilte - specielt omkring Skafterup - var blevet fjernet. Heldigvis havde han medbragt reserveskilte og fik erstattet en del af dem, der var fjernet.

Glasskår på vejen Sabotagen fortsatte, for da cykelrytterne nåede frem til området nogle få timer senere, var flere af de nye skilte blevet vendt eller ombyttet. Og som det mest ondskabsfulde tyder det på, at vedkommende også havde knust to glasflasker og spredt skårene tværs over Diegårdsvej lidt uden for Skafterup - umiddelbart efter et uoverskueligt sving.

- Heldigvis opdagede vores årvågne MC-marshaller problemerne og fik gelejdet cykelrytterne uden om glasskårene, ligesom de lagde de misvisende skilte ned, fortæller medarrangør af Værtens Mindste Broløb, Jens Peter Thornvig.

Find skurken Arrangørerne beder derfor offentligheden om hjælp til at lokalisere den eller de personer, som har set sig onde på det ellers fredelige motionscykelløb i og omkring Karrebæksminde.

- Hvis du har en idé om, hvem der måske kunne stå bag hærværket eller eventuelt har set en bil ved et af vores skilte eller noget andet mistænkeligt, så vil vi være taknemlige for at få et tip, lyder opfordringen fra Jens Peter Thornvig.

Værtens Mindste Broløb genopstod i weekenden efter at sidste års arrangement måtte aflyses på grund af corona. Deltagerantallet var i år skuffende lavt, da arrangørerne var oppe mod det langt større Skjoldenæsholmløb ved Roskilde, der blev afviklet samme dag.

Fuldt format 2022 Til gengæld lover arrangørerne at Værtens Mindste Broløb genopstår i fuldt format næste år. Det vil sige, at løbet der i år udelukkende var et motionscykelløb udvides med Enø-milen, et løb på 7,5 kilometer, pedaltramp for hele familien og ikke mindst det navnkundige kørestols- og rollatorløb over Græshoppebroen, hvor kommunens ældre med ildhu og entusiasme går igennem Karrebæksminde for til sidst at passere den 26 meter lange Græshoppebro.

Det har været en folkefest siden 2015 og heldigvis melder arrangørerne, at de har mod på opgaven endnu engang - trods udfordringerne med skumle typer der forsøger at sabotere motionscykelløbet i Karrebæksminde.