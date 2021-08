Ella Yasar Andersen (tv) og Sabine Groth er Ugeavisen Næstveds nye mediekonsulenter. Ugeavisen Næstved er en del af Sjællandske Medier, og salgsarbejdet breder sig således ud over hele paletten af tilbud fra det lokale mediehus. Fra annoncer i de fysiske papirudgaver, online-annoncering på sociale medier, Radio SLR og nyhedsplatformen sn.dk. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Sabine og Ella er nye mediekonsulenter på Ugeavisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sabine og Ella er nye mediekonsulenter på Ugeavisen

Næstved - 18. august 2021 kl. 08:37 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Sjællandske Medier i Næstved har ansat to nye mediekonsulenter, der sammen med holdet på kontoret på Dania 38, skal være med at skabe kunderelationer for Ugeavisen Næstved og resten af mediehuset.

Sabine Groth har en bachelor i marketing, kommunikation og engelsk. Hun har blandt andet erfaring som marketing- og kommunikationsmedarbejder for et dansk firma indenfor cykelsport.

Der var tale om et startup, hvor salget primært var rettet mod England. Senest har Sabine Groth haft et job som salgsansvarlig for Storbritannien hos firmaet Digital Servicebook.

Tæt på kunderne - Næstved er en helt særlig by for mig, og som lokalkendt glæder det mig at være i et job, hvor jeg kommer meget tæt på kunderne og på erhvervslivet, siger Sabine Groth.

Hun er glad, udadvent og skarp, når det gælder opsøgende salg og kunderelationer. Det har flere af Ugeavisen Næstveds kunder allerede oplevet, når de har mødt den 27-årige mediekonsulent.

Privat er Sabine Groth bosiddende i Skælskør sammen med sin mand og datteren Olivia på to år.

Kendskab til forbrugerne Ella Yasar Andersen er det andet nye ansigt, der er tilknyttet Ugeavisen Næstved.

Hun er entusiast ud i marketing og markedsføring, og i en alder af 29 år har hun allerede en solid baggrund med over ti års salgserfaring.

Senest to år hos YouSee i Odense, hvor hun også har stået for coaching af salg samt udvikling af medarbejderne i bestræbelserne på at opbygge et nyt salgsteam.

Ella Yasar Andersen har en professionsbachelor i internationalt salg og marketing. Hun har med andre ord et dybdegående kendskab til forbrugeradfærd.

Vil bruge Næstved - Jeg glæder mig til at komme tættere på mit nye job i Næstved. Jeg vil gerne lære byen at kende - opleve bylivet, kulturen og skabe nye relationer. Det forventer jeg også, at jobbet på Ugeavisen kan, siger Ella Yasar Andersen

Ella Andersen er fra Vejle, men bor i øjeblikket i Roskilde sammen med sin kæreste, der kender Næstved rigtig godt. Parret har netop købt et hus i Sorø, og er i øjeblikket i gang med at forberede flytningen til en adresse lidt nærmere den nye arbejdsplads i Næstved.