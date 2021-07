Se billedserie 41-årige Morten Mathiasen har modtaget nogle af livets allerhårdeste stød, og godt nok står han ikke op, men han sidder i kørestolen med rank ryg og masser af mod på livet. Fotos: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Såret soldat på jagt efter retfærdighed stiller op til kommunalvalget

Næstved - 04. juli 2021 kl. 10:12 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det er ikke det, der skal definere ham. Og det gør det heller ikke, selvom det jo er åbenlyst - at han sidder i kørestol og mangler den fulde førlighed i højre arm.

I 2006 var den nu 41-årige Morten Mathiasen med på Hold 1, der tog til Helmand-provinsen i Afghanistan, og under kampene med Taleban blev han ramt af projektilet fra en snigskytte og vågnede først op flere dage senere på Rigshospitalet i København. Livet var i behold, men førligheden blev dernede.

Nu gik genoptræningen i gang og vejen tilbage til en forholdsvist almindeligt liv.

Og det er her, vi skal finde kimen til hans nuværende liv, for ikke alt gik lige nemt.

Fuglebjerg over Næstved Morten Mathiasen bor i Fuglebjerg sammen med sin kone og to drenge på otte og seks år, og der er gang i knægtene, som tumler rundt med mor i hælene.

- Vil du have kaffe, spørger han og ruller ud i køkkenet, kommer tilbage med en kop, svinger elegant rundt for enden af bordet, stiller den og kører ud efter en til sig selv.

Familien endte i Næstved, fordi de synes, at det var her, der var de bedste forhold for handicappede, når Morten Mathiesen skulle rundt i kørestolen.

- Vi overvejede også Slagelse og Ringsted, men valgte Næstved. Først boede vi i Holsted, og det var vi glade for. Meget hyggelige mennesker, men vi ville gerne have, at den ældste skulle gå på Hindholm. Vi var ikke så trygge ved skolen i Holsted, og da den mindste kunne så komme i en naturbørnehave i Sandved, så valgte vi at flytte til Fuglebjerg, siger han.

Det passer også superfint for Morten Mathiasen selv. Han er i fuld gang med at læse jura på SDU i Odense, så han sparer også lidt kilometer på landevejene.

- Jeg bliver bachelor til januar, siger han, men han er ikke sikker på, om han skal fortsætte med kandidatoverbygningen - han overvejer.

Er det virkelig det? Morten Mathiesen begyndte at arbejde igen, efter han kom hjem fra Rigshospitalet. Han fik flexjob på kasernen. Job bag et skrivebord. Det havde han ikke prøvet før.

Han var jo sergent ude i marken. men det var den nye virkelighed.

- Jeg arbejdede tre timer om ugen. Det passede med transporttid og genoptræning, siger han.

Men tre timer var så lidt, at han ikke rigtig følte, han gjorde gavn, og tvivlen begyndte at gnave.

Er det det, jeg skal resten af livet, spurgte han sig selv og nej, det var det ikke, fandt han ud af.

Han prøvede at rokke lidt ved de gængse regler. Han ville gerne avancere - stige i graderne, men det kunne ikke lade sig gøre, da en del af uddannelsen indeholdt fysiske prøver. En uoverstigelig hindring.

- Jeg klagede til Forsvarsministeriet og forsøgte med FNs Handicapkonvention. Det hjalp ikke. At ændre det offentlige system er som at vende en supertanker. Der er en mening med reglerne, men de bliver ikke altid fulgt, som de er tænkt, siger Morten Mathiasen og smiler med lyd på.

Og det er her, hans liv begynder at tage en ny drejning, for oplevelserne udfordrer i den grad hans retfærdighedssans.

Jura med sekretær Morten Mathiesen begynder at lege med tanken om at skabe noget selv. Noget hvor han kan hjælpe andre, der er kommet i klemme i systemet eller ikke får den hjælp, de har krav på.

- Det skal være interessant at gå på arbejde, og jeg vil gerne hjælpe den lille. Systemet er så stort og dyrt, og så skal det virke, siger han.

Efter en dyb indånding tager han beslutningen om at begynde på Syddansk Universitet. Han vil læse jura.

Det er i 2018. Han er 38 år, men det skal ikke være en hindring. Det er hårdt, men han får hjælp. Fordi han er handicappet, får han mulighed for at ansætte en af de medstuderende som sekretær, der tager noter. Det er en stor hjælp. Til januar bliver han bachelor, og han er stadig i tvivl, om han skal tage to år mere og blive cand. jur. Det trækker, for det er de sidste to år, han får socialjura på skemaet, og det jo lige der, interessen ligger, og muligheden for at skabe sin egen virksomhed, hvor han kan hjælpe den lille mod det store system.

Tænd og sluk Det var ellers ikke lige det, der lå i de kort Morten Mathiasen havde fået. Efter gymnasiet måtte han se på en eksamen, der ikke ligefrem råbte på en juridisk embedseksamen.

Han får et glimt i øjet, og den ene mundvig lægger an til et smil.

- Jeg var meget skoletræt, siger han.

Han kom ind i forsvaret og tænkte, at det var her fremtiden tegnede lys. Han blev udsendt - det var ligesom en del af pakken, men efter kort tid var der en talebaner, der slukkede lyset.

Da lægerne på Rigshospitalet tændte det igen, var det en helt anden verden, der åbenbarede sig for den 26-årige sergent.

Masser af krudt Morten Mathiasen har stadig masser af krudt i røven, og han forsøger gerne at sætte gang i nye projekter. Ikke alt lykkes, men sådan er livet, mener han.

Han har tidligere forsøgt sammen med sin kone Mali, som han mødte få måneder, før har tog til Helmand, at sparke gang i andre priójekter. Der skal ske noget, når Morten Mathiasen er med.

Ligesom da han blev tilbudt invalidepension og en beskyttet bolig. Den var han ikke klar til at acceptere - alt for tidligt.

Nu bor han i eget hus, har kone og to børn og gang i et fuldtidsstudie. Han lader sig ikke nøje - står ikke i stampe.

Tandløse DF Hans næste projekt har en helt anden karakter. Nu gælder det politik - kommunalpolitik.

Før var det Dansk Folkeparti, der var hans parti, men nu er han skiftet til Nye Borgerlige. Han er skuffet over DF. Skuffet over, at ledelsen ikke greb ud efter magten i forbindelse med kanonvalget i 2015, hvor store dele af landet pludselig blev gult, og alle var i vildrede - også DFs ledelse.

- Da de fik chancen, slog de ikke til og kom i regering, siger Morten Mathiasen.

Han synes, DF var de frække. Dem der turde. Nu virker partiet bare tandløst.

For den enkelte Den nye frække søster i klassen er Nye Borgerlige. Dem der tør sige borgermusikken midt imod. Og for Morten Mathiasen handler det ikke så meget om indvandrere og asylansøgere. Det handler om at rydde op i papirerne. Skabe klarhed for den enkelte.

- Pengene skal følge den enkelte. Vi skal have mindre stat og mere borger, siger han.

Han har selv haft sin del af bøvlet, synes han. I Brøndby og i Sorø, hvor han tidligere boede. I Næstved er det ok. Her får man hvad man har krav på, men bestemt heller ikke mere, slår han fast

For Morten Mathiasen handler det om at hjælpe de svage ved at forenkle. Det er en anden måde at dele kagen på og større valgfrihed.

Det er første gang, han stiller op for et politisk parti, men han var ikke tvivl, da han traf beslutningen i januar. Han ved endnu ikke, hvor han bliver placeret på opstillingslisten. Men han er klar.

Morten Mathiasen har en handicapbil, så han kan komme til Odense og passer sine studier på SDU. Han har også en handicaphjælper 15 timer om dagen.

