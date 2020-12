Sådan ser coronasituation ud

Næstved har været den hårdest ramte kommune syd og vest for Køge i en længere periode, men er det ikke længere. - Ja, nu har vi ikke længere førertrøjen, siger han, efter det er kommet frem, at coronapandemien for alvor har ramt Vordingborg Kommune, som ellers har ligget meget lavt gennem længere tid (se side 18).